Prema navodima izvora, više od pet tona zlata i oko osam tona srebra trenutno ne može da bude ocarinjeno, jer još nije objavljena nova direktiva Generalnog direktorata za spoljnu trgovinu (DGFT), koja svake godine na početku fiskalne godine određuje banke ovlašćene za uvoz plemenitih metala, preneo je Rojters.

Indija je drugi najveći potrošač zlata i najveći kupac srebra na svetu, a gotovo celokupnu potražnju zadovoljava uvozom.

Prema podacima Svetskog saveta za zlato, potražnja za zlatom u Indiji pala je 2025. godine na 710,9 metričkih tona, što je najniži nivo u poslednjih pet godina.

Trgovci upozoravaju da bi nedostatak novih pošiljki mogao da poveća premije na zlato i srebro, dok bi slabija potražnja iz Indije mogla da izvrši pritisak na globalne cene plemenitih metala.

Manji uvoz bi mogao privremeno da smanji trgovinski deficit zemlje i pruži podršku indijskoj valuti, rupiji, koja je ove godine među slabijima u Aziji.



