Optimizam na tržištu podstakle su izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je saopštio da su Vašington i Teheran „u velikoj meri ispregovarali“ memorandum o razumevanju. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je predlog sporazuma kao „prilično čvrst“.

Ipak, Tramp je ubrzo uneo dodatnu dozu opreza, poručivši da je svojim predstavnicima rekao da ne žure sa postizanjem konačnog dogovora, naglasivši da je „vreme na našoj strani“.

Sa iranske strane, portparol ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai potvrdio je napredak u pregovorima „po velikom delu tema“, ali je upozorio da „potpisivanje sporazuma nije neizbežno“.

Ormuski moreuz i nuklearni program u centru pregovora

U fokusu mogućeg dogovora nalazi se produženje primirja za dodatnih 60 dana, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, deblokada dela zamrznute iranske imovine i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je jasno poručio da će, čak i u slučaju sporazuma, Ormuski moreuz ostati pod iranskom kontrolom. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je stav da svaki sporazum mora potpuno eliminisati nuklearnu pretnju iz Irana.

Zašto zlato i dalje raste

Iako su tržišta kratkoročno reagovala optimističnije zbog mogućnosti smirivanja sukoba, analitičari smatraju da osnovni faktori koji guraju cenu zlata naviše nisu nestali. Centralne banke širom sveta nastavljaju masovno da kupuju zlato, posebno zemlje u razvoju koje pokušavaju da smanje zavisnost od američkog dolara u okviru procesa dedolarizacije. Istovremeno, investitori i dalje traže „sigurno utočište“ zbog geopolitičkih rizika, ratova i neizvesnosti oko globalne ekonomije.

Novi šef Feda pred teškim izazovom

Novi predsednik američkih Federalnih rezervi Kevin Vorš suočiće se sa komplikovanim zadatkom vođenja monetarne politike u trenutku kada inflatorni pritisci i dalje predstavljaju ozbiljan problem.

Čak i ako dođe do mirovnog sporazuma između SAD i Irana, tržišta procenjuju da bi inflacija, visoke kamatne stope i geopolitička nestabilnost mogli još dugo da održavaju cenu zlata na istorijski visokim nivoima.

Zato mnogi investitori zlato više ne vide samo kao zaštitu od krize - već kao dugoročnu stratešku imovinu u svetu sve veće nestabilnosti.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.