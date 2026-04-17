Proizvođač Nutelle i Kindera objavio je da predstavnici EK trenutno provode inspekcije u prostorijama kompanije, izvestio je Figaro.

Uprava grupe, koja takođe proizvodi šarene TikTok bombone, izjavila je da "kompanija u potpunosti sarađuje i pruža tražene informacije".

Evropska komisija u ponedeljak je objavila da sprovodi nenajavljene inspekcije na nekoliko lokacija koje pripadaju proizvođaču čokolade u dve države članice, prenosi SEEbiz.

Zvanični Brisel je naveo da se boji da je "kompanija koja je predmet inspekcije možda prekršila pravila tržišnog nadmetanja Evropske unije, koja zabranjuju kartele i restriktivne trgovinske prakse, kao i zloupotrebu dominantnog položaja".

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.