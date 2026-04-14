Vrednost ovog plemenitog metala porasla je za 0,6 odsto, čime se ponovo probudio interes investitora i potvrdila njegova uloga kao sigurne imovine, piše Reuters.



Uz fizičko zlato, porasli su i terminski ugovori na američkom tržištu, što dodatno ukazuje na jačanje optimizma među investitorima. Ovaj rast dolazi nakon kratkotrajnog pada, što sugeriše da tržište i dalje reaguje veoma osetljivo na globalne događaje i promene u investicionom raspoloženju.



Ključni razlog oporavka leži u padu cena nafte, koje su se spustile ispod 100 dolara po barelu. Taj trend podstaknut je nadama u moguće smirivanje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je ublažilo strahove od poremećaja u snabdevanju energentima. Budući da visoke cene nafte često podstiču inflaciju, njihov pad smanjuje pritisak na ekonomiju i menja percepciju inflacionih očekivanja.



Zlato se tradicionalno smatra zaštitom od inflacije, ali njegova atraktivnost opada kada su kamatne stope visoke jer ne donosi prinos. Upravo zbog toga su očekivanja vezana za monetarnu politiku ključna za njegovo kretanje. Promene u procenama o budućim potezima centralnih banaka direktno utiču na kamatne stope i time na cenu zlata.



Tržišta trenutno pokazuju oprezni optimizam kada je reč o odnosima između SAD i Irana. Iako postoje signali mogućeg dijaloga, situacija je i dalje neizvesna i obeležena kontradiktornim porukama. Upravo ta kombinacija nade i napetosti održava visok nivo geopolitičkog rizika.



Neizvesnost i dalje dominira



Analitičari upozoravaju da bi kratkoročno kretanje cena moglo ostati nestabilno, budući da tržišta snažno reaguju na svaku novu informaciju iz političke sfere. U takvom okruženju, vesti o odnosima velikih sila postaju glavni pokretač tržišta, što dodatno naglašava važnost tržišne volatilnosti.



Očekivanja investitora o smanjenju kamatnih stopa u SAD-u takođe su u porastu, što bi moglo dodatno podržati cenu zlata u narednom periodu. Slabiji američki dolar dodatno doprinosi tom trendu jer zlato čini pristupačnijim kupcima iz drugih valutnih područja, čime se povećava njegova globalna potražnja, navodi Poslovni.hr.



Osim zlata, i drugi plemeniti metali beleže rast cena, što ukazuje na širi trend jačanja interesa za sigurnije oblike ulaganja. U takvom okruženju, kombinacija geopolitičkih tenzija, monetarne politike i kretanja valuta nastaviće da oblikuje tržište, potvrđujući ključnu ulogu plemenitih metala u periodima neizvesnosti.



