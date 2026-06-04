Zahvaljujući ovoj saradnji, putnici Er Srbije i kompanije Vestdžet imaće pristup proširenoj mreži destinacija u Kanadi i Evropi, uz jednostavnije planiranje putovanja. Direktnim letom Er Srbije između Beograda i Toronta, putnici će moći da se povezuju sa brojnim kanadskim gradovima u mreži Vestdžet-a, uključujući Otavu, Montreal, Halifaks, Vinipeg, Edmonton, Kalgari i Vankuver, prenosi Tanjug.



Ova saradnja donosi veću fleksibilnost i bolju dostupnost destinacija, uz unapređeno putničko iskustvo i jednostavniju kupovinu karata za povezane letove.



Prodaja karata počinje danas, 4. juna, putem zvaničnih prodajnih kanala Er Srbije i kompanije Vestdžet.

"Uspostavljanje saradnje sa kompanijom Vestdžet predstavlja važan korak u daljem jačanju našeg prisustva na tržištu Severne Amerike. Ovim partnerstvom našim putnicima omogućavamo još veći izbor destinacija širom Kanade, uz jednostavnije i efikasnije povezivanje preko Toronta", izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

"Zadovoljstvo nam je da poželimo dobrodošlicu kompaniji Er Srbija kao našem najnovijem interlajn partneru", rekao je Džon Vederil, izvršni potpredsednik Vestdžet grupe i glavni komercijalni direktor.

"Vestdžet i Er Srbija olakšavaju putnicima da sa sigurnošću i komforom istraže veći deo Kanade. Sa značajnom dijasporom širom Kanade, radujemo se što ćemo preko našeg čvorišta na aerodromu Toronto Pirson ugostiti putnike iz Srbije iz cele naše mreže, omogućavajući im da stignu do ljudi i mesta koja su im najvažnija", dodao je.



Er Srbija i Vestdžet nastaviće da istražuju mogućnosti za dalje unapređenje saradnje, sa ciljem pružanja još boljih opcija putovanja svojim putnicima.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.