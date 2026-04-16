Prekomerni troškovi planiranih otpuštanja su posebno opterećenje za Boš, piše nemačka novinska agencija (dpa).

Boš u Nemačkoj je u izazovnim vremenima. Milijarde evra troškova otpremnina i američke tarife gurnule su tehnološku grupu Boš duboko u crveno prošle godine.

Rezultat nakon oporezivanja bio je gubitak od 400 miliona evra, kako je finansijski direktor Markus Foršner objavio na prezentaciji finansijskih rezultata u Reningenu.

U 2024. godini, Bošov profit nakon oporezivanja već je prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu, ali je i dalje iznosio oko 1,3 milijarde evra.

Prema rečima portparola, Boš je poslednji put prijavio gubitak 2009. godine.

Glavni razlog pada su troškovi otpuštanja. Oni su opteretili rezultat za 2,7 milijardi evra, prvenstveno u vidu značajnih otpremnina.

Stvarne isplate biće postepeno uvođene tokom narednih godina.

Štaviše, efekti deviznog kursa, visoki troškovi i dodatne carine takođe su imali negativan uticaj. Prema Foršneru, ovo rezultira slikom na koju snažno utiču posebni i jednokratni efekti - van stvarnih poslovnih rezultata. Iako je prilagođena dobit pre kamata i poreza (EBIT) takođe pala za oko 42 procenta, ostala je pozitivna na 1,8 milijardi evra.

Prihod je blago porastao na 91,0 milijardu evra. Ovo stavlja kompaniju daleko ispod sopstvenih očekivanja. Boš je već odložio svoje dugoročne ciljeve.

Boš mora da uštedi milijarde. Teška ekonomska situacija prošle godine teško je pogodila kompaniju. Najveći svetski dobavljač automobilske industrije pati ne samo u svojoj osnovnoj delatnosti već i u skoro svim drugim poslovnim oblastima.

Na primer, mnogi potrošači se uzdržavaju od kupovine uređaja kao što su frižideri, rerne, mašine za pranje veša, električni alati i baštenska oprema zbog trenutne ekonomske klime.

Prema sopstvenim izjavama, Boš više nije konkurentan u mnogim oblastima.

Da bi se stvari preokrenule, menadžerski tim, na čelu sa generalnim direktorom Štefanom Hartungom, značajno smanjuje broj zaposlenih i organizacionu strukturu.

Samo u svojoj diviziji za dobavljače, kompanija sa sedištem u Gerlingenu blizu Štutgarta planira da smanji broj radnih mesta do 22.000 u narednih nekoliko godina.

Dalja smanjenja broja zaposlenih planirana su i u drugim oblastima - uključujući filijalu za kućne aparate BSH i diviziju električnih alata.

Pregovori o smanjenju broja radnih mesta u Bošu završeni

Prema navodima kompanije, pregovori o smanjenju broja zaposlenih u odeljenju za mobilnost su sada završeni.

Da bi se poboljšala buduća konkurentska pozicija kompanije s obzirom na rastući pritisak na cene. Dogovorene mere će sada biti sprovedene što je brže i odlučnije potrebno, ali i na najsocijalno odgovorniji mogući način, rekao je Hartung na prezentaciji finansijskih rezultata.

Krajem 2025. godine, grupa je zapošljavala oko 412.774 ljudi širom sveta - 5.085 manje nego godinu dana ranije.

Da bi se odrazio pomak iz Evrope u druge regione sveta. Nemačka je nesrazmerno pogođena ovim razvojem događaja, gde se nalazi skoro 30 procenata radne snage.

Ukupan broj zaposlenih u Nemačkoj bio je oko 123.000 - 6.700, ili pet procenata, manje nego krajem prethodne godine.

Da li će 2026. biti bolja za Boš?

Ove godine kompanija očekuje nešto bolje poslovanje. Iako se i dalje očekuje da će visok nivo neizvesnosti na vrhu upravnog odbora - posebno nepredvidiv uticaj rata na Bliskom istoku - nastaviti negativno da utiče na inflaciju i globalne ekonomske performanse, te da će konkurentski i konkurentski pritisci ostati visoki, Boš je ipak uspeo da održi prodaju na približno istom nivou kao i prethodne godine u prvom kvartalu.

Pored toga, kompanija očekuje da će prvi pozitivni efekti programa smanjenja troškova postati očigledni.

Ovo je ključni preduslov za profitabilan rast, rekao je Hartung.

Rukovodstvo Boša cilja rast prodaje od dva do pet procenata u 2026. godini, sa očekivanim većim procentom operativne dobiti.

Umesto dva procenta, kako se očekuje za 2025. godinu, menadžeri sada prognoziraju četiri do šest procenata. Robert Boš GmbH, poznatiji pod skraćenicom Boš, je nemačka međunarodna korporacija i jedan od svetskih lidera u proizvodnji kućnih aparata, elektronike i bele tehnike.

Najveći je evropski proizvođač auto-delova. Takođe se bavi razvojem bezbednosnih sistema u termotehnologiji i inženjerstvu.

Njen oblik je društvo sa ograničenom odgovornošću (GmbH) i u većinskom je vlasništvu Fondacije Robert Boš GmbH 92 odsto, piše Feniks.magazin.

Zajedno sa brojnim drugim nemačkim međunarodnim korporacijama i velikim kompanijama, jedan je od osnivača Evropske škole za menadžment i tehnologiju u Berlinu. Sedište kompanije nalazi se u Gerlingenu blizu Štutgarta.

