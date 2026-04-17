Ovaj potez je povećao za više od 700 odsto vrednosti akcija kompanije sa tržišnom kapitalizacijom, preneo je CNBC.

Akcije, koje su pre jednog dana bile ispod tri dolara, skočile su na oko 17 dolara.

Kompanija, čija je vrednost na Volstritu oko četiri milijarde dolara, objavila je da svoje poslovanje preusmerava na infrastrukturu za računarstvo zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, piše Tanjug.

Firma će se, prema saopštenju, zvati NewBird AI, a objavila je i sporazum o prikupljanju finansijskih sredstava do 50 miliona dolara, čije se zaključenje očekuje u drugom kvartalu 2026. godine.

Kompanija navodi da će u početku nastojati da stekne visokoperformansni hardver za računarstvo zasnovan na veštačkoj inteligenciji i da obezbedi pristup u okviru dugoročnih zakupnih aranžmana, zadovoljavajući potražnju kupaca koju tržišta ne mogu pouzdano da opsluže.

Kompanija Allbirds objavila je prošlog meseca sporazum sa firmom za upravljanje brendom American Exchange Group o prodaji svoje intelektualne svojine i druge imovine za 39 miliona dolara.

