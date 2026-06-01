EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,55 100,85din 101,15
CAD CAD 72,92 73,14din 73,36
AUD AUD 72,04 72,26din 72,48
GBP GBP 135,12 135,52din 135,93
CHF CHF 128,22 128,61din 128,99
KURSNA LISTA

Srbija

Detalji projekta - Srbija je na korak bliže brzoj pruzi do Grčke

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je zvanično obaveštenje o projektu modernizacije i izgradnje dvokolosečne brze pruge na Koridoru 10 kroz Severnu Makedoniju.

 

Autor:  Stanko Stamenković
01.06.2026.07:03
0
Detalji projekta - Srbija je na korak bliže brzoj pruzi do Grčke
Foto: Shutterstock
Vučić: "Plate svim pripadnicima MUP-a će rasti značajno"
Alo!
 Vučić: "Plate svim pripadnicima MUP-a će rasti značajno"
Prethodna vest
Tramp ulaže žalbu - teško do povraćaja novca od tarifa
Foto: DT phots1/Shutterstock
 Tramp ulaže žalbu - teško do povraćaja novca od tarifa
Sledeća vest

Notifikacija je Srbiji dostavljena u skladu sa međunarodnom ESPOO konvencijom o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, s obzirom na to da radovi počinju na samoj granici dve zemlje, kod prelaza Tabanovce, piše Ekapija.

Sam postupak procene uticaja trenutno se nalazi u početnoj fazi skrininga, koja omogućava nadležnim organima i javnosti u Srbiji da se upoznaju sa tehničkim detaljima projekta koji će dugoročno povezati železnički saobraćaj od Centralne Evrope, preko Srbije i Severne Makedonije, sve do Grčke.

Stari tuneli se napuštaju zbog oštrih krivina

Projekat podrazumeva potpunu transformaciju postojećeg dela pruge kroz Severnu Makedoniju u modernu dvokolosečnu, elektrifikovanu prugu dužine oko 195 kilometara. Nova infrastruktura projektovana je za brzine do 160 km/h u putničkom i oko 120 km/h u teretnom saobraćaju.Jedan od ključnih razloga za izgradnju novih deonica (devijacija) jeste činjenica da postojećih šest tunela na ovoj ruti više neće biti u funkciji. Sa radijusom krivina manjim od 350 metara, ovi tuneli ograničavaju brzinu vozova na svega 60 km/h i ne ispunjavaju evropske standarde interopretabilnosti (TSI) i TEN-T propise.

Umesto njih, na izazovnoj deonici između Skoplja i Đevđelije planirana je izgradnja čak 19 novih tunela ukupne dužine od 19 kilometara.

Prema podacima iz dokumentacije, projekat koji prolazi kroz četiri makedonska regiona (Severoistočni, Skopski, Vardarski i Jugoistočni) obuhvata obimne građevinske aktivnosti: pored tunela, planirana je izgradnja 59 novih objekata koji uključuju mostove (u dužini od 2,65 km), podvožnjake i nadvožnjake, iiskop oko 18,8 miliona kubnih metara materijala i izrada nasipa od oko 2,7 miliona kubika, a za polaganje koloseka biće utrošeno oko 566.000 pragova i preko 45.000 tona šina.

Unutar tunela i na specifičnim otvorenim delovima klasičan tucanik (balast) biće zamenjen betonskim pločama. Pruga će biti opremljena evropskim sistemom za kontrolu vozova (ETCS Nivo 1), GSM-R komunikacijom i zaštitnom ogradom duž celog koridora. Projekat takođe predviđa i novu železničku vezu sa aerodromom u Skoplju.

Sinhronizacija sa projektima u Srbiji

Ovaj projekat se direktno nadovezuje na planove Srbije za modernizaciju južnog kraka Koridora 10. Za deonicu Beograd – Niš, u toku je završna priprema dokumentacije za izgradnju dvokolosečne pruge za brzine do 200 km/h, koja se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i Evropske investicione banke (EIB), dok se na deonici Niš – Brestovac radovi na ovoj deonici već izvode, i finansiraju se iz EU IPA fondova. Za poslednju deonicu do granice sa Severnom Makedonijom, Brestovac-Preševo, radi se projektno-tehnička dokumentacija. 

Dve zemlje su ranije potpisale i Memorandum o saradnji kako bi se obezbedilo nesmetano i sinhronizovano povezivanje pruga na samoj graničnoj liniji.

Modernizacija makedonskog dela pruge ima ogroman strateški značaj za Srbiju jer predstavlja ključni korak ka kompletiranju brze železničke magistrale između Beograda i Atine.

Kada ovaj koridor bude završen, srpski brzi vozovi se više neće zaustavljati niti drastično usporavati na granici, već će nastaviti neprekidan i brz hod ka Skoplju i Solunu. Sa ekonomskog aspekta, podizanje brzine teretnih vozova na 120 km/h i uvođenje drugog koloseka drastično će ubrzati transport robe iz ključnih grčkih luka Solun i Pirej, na koje se domaća privreda u velikoj meri oslanja. 

Pored bržeg i jeftinijeg uvoza i izvoza, Srbija će profitirati i od znatno većih prihoda od tranzitnih taksi, jer će modernizovani Koridor 10 privući kargo operatere koji povezuju Centralnu Evropu sa Egejskim morem.

Na kraju, ovaj projekat donosi revoluciju i u putničkom saobraćaju, pa će građani iz Srbije do Skoplja ili Soluna stizati za svega nekoliko sati, dok će planirana železnička veza sa skopskim aerodromom postati odlična i brza alternativa za putnike iz južnih delova Srbije.

Završetkom svih faza sa obe strane granice, region će dobiti jedinstven i interoperabilan železnički sistem, a procene zvaničnika ukazuju na to da bi kompletna brza veza mogla da bude operativna do 2031. godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici
Brza pruga Severna Makedonija pruga tunel

Povezane vesti

U Evropi grade jedan od najvećih tunela na svetu
Foto: Pixabay

U Evropi grade jedan od najvećih tunela na svetu

13:34 | 0
Dve najpopularnije rute za Grčku, Bugarska i Makedonija - koja štedi vreme i novac
Foto: Milos Momcilovic/Shutterstock

Dve najpopularnije rute za Grčku, Bugarska i Makedonija - koja štedi vreme i novac

09:43 | 0
Kroz samo srce Evrope - krenulo je probijanje megatunela
Pixabay/Engin_Akyurt

Kroz samo srce Evrope - krenulo je probijanje megatunela

08:22 | 0
Kaznili ga 50 evra zbog 2 kilometra prekoračenja - kamere kroz Makedoniju snimaju non-stop
Foto: Shutterstock

Kaznili ga 50 evra zbog 2 kilometra prekoračenja - kamere kroz Makedoniju snimaju non-stop

14:41 | 0
Vikend u evropskoj prestonici za samo 52 evra - cene iznenadile turiste
Foto: Shutterstock

Vikend u evropskoj prestonici za samo 52 evra - cene iznenadile turiste

11:40 | 0
Komentari (0)

Srbija

Srbija traži stabilno rešenje za NIS - u toku razgovori sa SAD o investicijama i sankcijama
Foto:BalkansCat / Shutterstock.com

Srbija traži stabilno rešenje za NIS - u toku razgovori sa SAD o investicijama i sankcijama

19:55 Srbija
Kina i Srbija u zajedničkom projektu - stiže prva fabrika robota u Evropi
Foto: Sergey Nivens/Shutterstock

Kina i Srbija u zajedničkom projektu - stiže prva fabrika robota u Evropi

18:12 Srbija
Važni rokovi u junu - Poreska uprava objavila kalendar
Foto: TippaPatt/Shutterstock

Važni rokovi u junu - Poreska uprava objavila kalendar

14:54 Srbija
Promenjen je sistem platnih razreda za policajce - odluka se primenjuje odmah
Foto: Aloonline

Promenjen je sistem platnih razreda za policajce - odluka se primenjuje odmah

13:36 Srbija
BDP beleži rast - sektor trgovine ostvario najbolje rezultate
Foto:Shutterstock

BDP beleži rast - sektor trgovine ostvario najbolje rezultate

12:23 Srbija
Vlada Srbije donela odluku - produžena zabrana izvoza nafte
Foto: Nikola Fific/Shutterstock

Vlada Srbije donela odluku - produžena zabrana izvoza nafte

11:51 Srbija
Biljka u Srbiji koja donosi ogromnu zaradu - valja je sejati, zlata vredi
Foto: Shutterstock

Biljka u Srbiji koja donosi ogromnu zaradu - valja je sejati, zlata vredi

10:22 Srbija
Vučić: "Plate svim pripadnicima MUP-a će rasti značajno"
Alo!

Vučić: "Plate svim pripadnicima MUP-a će rasti značajno"

13:53 Srbija
Nacrt srpskog zakona je spreman - moguć odlazak u penziju sa 58 godina
Foto: Oleg Elkov / Shutterstock.com

Nacrt srpskog zakona je spreman - moguć odlazak u penziju sa 58 godina

11:36 Srbija
"Poseta Kini donosi novih 1.650 radnih mesta, sporazume vredne gotovo milijardu evra"
Foto: Instagram/printscreen/mali_sinisa

"Poseta Kini donosi novih 1.650 radnih mesta, sporazume vredne gotovo milijardu evra"

10:10 Srbija

Najnovije

Najčitanije

10H

Srbija traži stabilno rešenje za NIS - u toku razgovori sa SAD o investicijama i sankcijama

10H

Milijarde za zaštitu neba - Amerikanci kupuju tehnologiju koja hakuje dronove

10H

 90 biliona dolara menja vlasnika - jedna generacija postaje najbogatija u istoriji, ali ne zbog rada

11H

Odmor za male pare još postoji - jedan termin donosi ogromnu uštedu

11H

Alarm u Vašingtonu - rezerve nafte pale na najniži nivo u poslednje dve godine

21H

Crnogorske plaže otvorene, turista nema - prazne ležaljke zabrinule zakupce

15H

Kupili rudnik za 1,7 miliona evra pa otkrili njegovu pravu vrednost - meri se milijardama 

21H

Istorijski projekat od 11 milijardi evra zauvek će promeniti evropski transport

18H

Put ka moru biće lakši - Grčka uvodi novu organizaciju zbog gužvi ka letovalištima

23H

Detalji projekta - Srbija je na korak bliže brzoj pruzi do Grčke

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 60.697,00 €
ETH ETH 1.699,58 €
LTC LTC 43,21 €
DOT DOT 0,98 €
BCH BCH 247,81 €
LINK LINK 7,65 €
BNB BNB 588,73 €
XMR XMR 292,03 €
Powered by CoinGecko API