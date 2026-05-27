Domaća ekonomija je pogođena dvostrukom krizom i ove godine će porasti samo 0,3 odsto, procenila je Nemačka industrijska i trgovinska komora (DIHK), revidirajući svoju prognozu sa prethodnog rasta od jedan odsto, piše Nemačka novinska agencija (dpa).

"Uz strukturne probleme u Nemačkoj, tu su i posledice rata na Bliskom istoku. Oslabljeni posle tri godine recesije i stagnacije, mnogi osećaju da su došli do ivice", rekla je direktorka Komore Helena Melnikov, prenosi magazin Feniks.

DIHK je izrazila dublji pesimizam od berlinske vlade, koja je pre mesec dana takođe snizila očekivani rast za ovu godinu, ali sa novembarskih 0,9 odsto na 0,5 odsto. U svojoj analizi navodi da se raspoloženje u ekonomiji pogoršalo pre leta.

Zapravo, u najnovijem istraživanju, članstvo Komore je ocenilo svoju poslovnu situaciju kao najgoru od pandemije. Više od četvrtine kompanija opisalo je situaciju kao lošu, a samo 23 odsto kao dobru. Trećina anketiranih kompanija, osam procentnih poena više nego na početku godine, očekuje pogoršanje u narednih 12 meseci.

Najveća pretnja poslovanju, prema 70 odsto kompanija, jeste rast cena energije i sirovina.

"Nedavni ogroman skok cena energije i sirovina je kap koja je prelila čašu za mnoge kompanije. Ubrzo nakon izbijanja rata, nisu porasle samo cene nafte, gasa i benzina, već i građevinskih i sintetičkih materijala", rekla je ona.

To znači da se pritisak proširio na skoro sve sektore privrede. Pesimizam obeshrabruje investicije, i sada samo 22 odsto anketiranih kompanija planira da poveća svoj investicioni budžet, dok više od trećine namerava da ga smanji.

Štaviše, skoro četvrtina kompanija planira da smanji broj radnih mesta. DIHK je pozvao vladu da preduzme hitne korake kako bi smanjila troškove energije i rada, kao i birokratsko opterećenje preduzeća.

