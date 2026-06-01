Ministarstvo energetike Sjedinjenih Američkih Država (EIA) saopštilo je da zalihe nafte i naftnih derivata u strateškim rezervoarima trenutno iznose 1,584 milijarde barela, kao i da rezerve nadalje opadaju, prenosi Tanjug.



Stručnjaci upozoravaju da bi obim zaliha uskoro mogle da probiju kritičnu granicu od 1,5 milijardi barela, što je nivou ispod koga su SAD poslednji put bile u martu 2023. godine.



Prema proračunima televizijske mreže CNN, od početka otvorenog sukoba sa Iranom, količina nafte u američkim strateškim rezervama smanjena je za oko 12 odsto.



Agencija S&P global enerdži procenjuje da je zbog blokada Ormuza svetsko tržište uskraćeno za čak 1,2 milijarde barela nafte.



Sjedinjene Američke Države su samo prošle nedelje prebacile 9,1 miliona barela iz rezervi na tržište kako bi bar delimičnon pokrile manjak na tržištu.



Analitičari upozoravaju da kriza neće nestati preko noći, čak i u slučaju da Vašington i Teheran odmah potpišu mirovni sporazum.



"Ukoliko dogovor bude postignut sutra, biće potrebno najmanje šest nedelja da se raščiste zastoji i gužve sa tankerima u Ormuskom moreuzu", upozorava glavna analitičarka u kompaniji RBC kapital markets, Helima Kroft.



