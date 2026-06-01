Ukupan broj nezaposlenih u evrozoni pao je za 84.000 u odnosu na mart, na ukupno 11,07 milion ljudi, prenosi Tanjug.
Na godišnjem nivou, broj nezaposlenih u evrozoni je porastao za 45.000 u odnosu na april prošle godine.
Stopa nezaposlenosti žena u evrozoni iznosi 6,5 odsto, a stopa nezaposlenosti muškaraca šest odsto.
Među najvećim ekonomijama evrozone, najniže stope nezaposlenosti u aprilu zabeležili su Nemačka 3,8 i Holandija 3,9 odsto, dok su najviše vrednosti regostrovane u Španiji 10,3 odsto, Francuskoj 8,2 odsto i Italiji 5,1 odsto.
Na nivou cele Evropske unije, stopa nezaposlenosti je u aprilu ostala nepromenjena na šest odsto, a bez posla je trenutno oko 13,24 miliona ljudi, navodi se na veb stranici Evrostata.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Svet
Evrozona beleži pad nezaposlenosti
Sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti u evrozoni je u aprilu iznosila 6,3 odsto, isto kao u martu, dok je među mladima do 25 godina blago pala sa martovskih 15,1 odsto na 14,7 odsto, objavio je danas Evrostat.
Ukupan broj nezaposlenih u evrozoni pao je za 84.000 u odnosu na mart, na ukupno 11,07 milion ljudi, prenosi Tanjug.
Svet
Da li je bakšiš postao obaveza, a ne izbor
Najnovije
Najčitanije
4H
90 biliona dolara menja vlasnika - jedna generacija postaje najbogatija u istoriji, ali ne zbog rada
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,07
|117,42
|117,77
|USD
|100,55
|100,85
|101,15
|CAD
|72,92
|73,14
|73,36
|AUD
|72,04
|72,26
|72,48
|GBP
|135,12
|135,52
|135,93
|CHF
|128,22
|128,61
|128,99
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|62.863,00 €
|ETH
|1.710,99 €
|LTC
|44,16 €
|DOT
|1,01 €
|BCH
|255,50 €
|LINK
|7,76 €
|BNB
|596,48 €
|XMR
|307,45 €
Komentari (0)