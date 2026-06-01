Ukupan broj nezaposlenih u evrozoni pao je za 84.000 u odnosu na mart, na ukupno 11,07 milion ljudi, prenosi Tanjug.



Na godišnjem nivou, broj nezaposlenih u evrozoni je porastao za 45.000 u odnosu na april prošle godine.



Stopa nezaposlenosti žena u evrozoni iznosi 6,5 odsto, a stopa nezaposlenosti muškaraca šest odsto.



Među najvećim ekonomijama evrozone, najniže stope nezaposlenosti u aprilu zabeležili su Nemačka 3,8 i Holandija 3,9 odsto, dok su najviše vrednosti regostrovane u Španiji 10,3 odsto, Francuskoj 8,2 odsto i Italiji 5,1 odsto.



Na nivou cele Evropske unije, stopa nezaposlenosti je u aprilu ostala nepromenjena na šest odsto, a bez posla je trenutno oko 13,24 miliona ljudi, navodi se na veb stranici Evrostata.



