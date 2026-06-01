Evropa gradi jednu od najvećih železničkih infrastrukturnih veza u svojoj istoriji - gradi se nova brza pruga između Liona i Torina, čiji će centralni deo biti tunel Mon Seni dužine 57,5 ​​kilometara, a pruga će značajno promeniti putnički i teretni saobraćaj između Francuske, Italije i ostatka Evrope, javile su agencije u nedelju.

Kada bude završena, postaće jedan od najdužih železničkih tunela na svetu. Projekat Lion-Torino procenjuje se na oko 11,1 milijardu evra, a polovinu sredstava obezbeđuje EU, piše Forbs Slovenija.

Radove vodi francusko-italijanska kompanija TELT, uz učešće velikih evropskih građevinskih kompanija. Nova pruga će predstavljati ključni deo evropskog transportnog koridora TEN-T, koji povezuje jugozapadnu Evropu sa centralnim delom kontinenta. Glavni tunel će se protezati između Sen Žan de Morjena u Francuskoj i Susa u Italiji.

Na nekim mestima biće više od kilometra ispod Alpa. Svi glavni ugovori su zaključeni, a radovi se istovremeno izvode na nekoliko gradilišta sa obe strane granice. Jedan od glavnih ciljeva projekta je smanjenje vremena putovanja.

Nakon završetka, putovanje vozom između Pariza i Milana trajaće oko četiri i po sata, umesto sadašnjih šest i po do sedam i po sati, što železnicu čini ozbiljnom alternativom vazdušnom saobraćaju.

Očekuje se da će biti posebno važna u teretnom saobraćaju. Evropska unija procenjuje da će nova linija omogućiti da se veliki deo teretnog saobraćaja preusmeri sa drumskog na železnicu i kamione sa alpskih prevoja između Francuske i Italije.

Ovo bi trebalo da smanji zagušenja, buku i emisiju ugljen-dioksida. Projekat je pokrenut 2007. godine, ali je godinama usporen zbog ekoloških protesta i složenih procedura, posebno na italijanskoj strani granice, piše Poslovni dnevnik.

Prema trenutnim planovima, tunel bi trebalo da bude završen 2033. godine, kada će veza Lion-Torino postati jedna od najvažnijih železničkih ruta u Evropi.

