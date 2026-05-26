Veliko istraživanje otkrilo gde se najbolje živi u Nemačkoj - razlike ogromne

Institut za nemačku privredu (IW) sproveo je veliko istraživanje o kvalitetu života širom Nemačka, a rezultati su pokazali ogromne razlike između pojedinih gradova i pokrajina.

Najbolji grad za život nalazi se blizu Minhena

Najvišu ocenu u celoj zemlji dobio je Har, mali grad u blizini Minhen.

Istraživanje je obuhvatilo skoro 11.000 lokalnih zajednica, a građani su ocenjivali ukupno 17 kriterijuma koji utiču na kvalitet života.

Analizirani su obrazovanje, zdravstvo, saobraćajna povezanost, digitalizacija, dostupnost restorana, sportskih objekata, bioskopa i kulturnih sadržaja, kao i kvalitet interneta i mobilne mreže.

Ovo je najlošije mesto za život

Na poslednjem mestu našao se Hirštal, na jugozapadu oblasti Falačka.

Regionalno gledano, najbolje ocenjena pokrajina bila je Severna Rajna-Vestfalija, gde je više od polovine lokalnih zajednica dobilo ocenu „veoma dobro“.

Kada se dodaju i mesta ocenjena kao „dobra“, procenat zadovoljnih zajednica raste na čak 86 odsto, piše Kamatica.

Istočna Nemačka iznenadila rezultatima

Najslabije rezultate ostvarila je Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gde je više od polovine zajednica ocenjeno kao „veoma loše“.

Ipak, istraživanje je pokazalo i zanimljiv paradoks — gradovi u nekadašnjoj Istočnoj Nemačkoj u proseku su bolje ocenjeni od zapadnih.

Čak 30 odsto istočnonemačkih gradova dobilo je ocenu „veoma dobro“, dok je na zapadu taj procenat znatno manji.

Šta je građanima najvažnije

U istraživanju su posebno vrednovani:

povezanost sa autoputevima i aerodromima

dostupnost javnog prevoza

mreža škola i vrtića

zdravstvene i negovateljske ustanove

kulturni i sportski sadržaji

brzina interneta i pokrivenost signalom

Rezultati pokazuju da kvalitet života u Nemačkoj značajno zavisi od regiona i lokalne infrastrukture.

