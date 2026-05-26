Veliko istraživanje otkrilo gde se najbolje živi u Nemačkoj - razlike ogromne

Istraživanje je obuhvatilo skoro 11.000 lokalnih zajednica, a građani su ocenjivali ukupno 17 kriterijuma koji utiču na kvalitet života.

Autor:  Nina Stojanović
26.05.2026.09:20
Institut za nemačku privredu (IW) sproveo je veliko istraživanje o kvalitetu života širom Nemačka, a rezultati su pokazali ogromne razlike između pojedinih gradova i pokrajina.

Najbolji grad za život nalazi se blizu Minhena

Najvišu ocenu u celoj zemlji dobio je Har, mali grad u blizini Minhen.

Istraživanje je obuhvatilo skoro 11.000 lokalnih zajednica, a građani su ocenjivali ukupno 17 kriterijuma koji utiču na kvalitet života.

Analizirani su obrazovanje, zdravstvo, saobraćajna povezanost, digitalizacija, dostupnost restorana, sportskih objekata, bioskopa i kulturnih sadržaja, kao i kvalitet interneta i mobilne mreže.

Ovo je najlošije mesto za život

Na poslednjem mestu našao se Hirštal, na jugozapadu oblasti Falačka.

Regionalno gledano, najbolje ocenjena pokrajina bila je Severna Rajna-Vestfalija, gde je više od polovine lokalnih zajednica dobilo ocenu „veoma dobro“.

Kada se dodaju i mesta ocenjena kao „dobra“, procenat zadovoljnih zajednica raste na čak 86 odsto, piše Kamatica. 

Istočna Nemačka iznenadila rezultatima

Najslabije rezultate ostvarila je Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gde je više od polovine zajednica ocenjeno kao „veoma loše“.

Ipak, istraživanje je pokazalo i zanimljiv paradoks — gradovi u nekadašnjoj Istočnoj Nemačkoj u proseku su bolje ocenjeni od zapadnih. 

Čak 30 odsto istočnonemačkih gradova dobilo je ocenu „veoma dobro“, dok je na zapadu taj procenat znatno manji.

Šta je građanima najvažnije

U istraživanju su posebno vrednovani:

  • povezanost sa autoputevima i aerodromima
  • dostupnost javnog prevoza
  • mreža škola i vrtića
  • zdravstvene i negovateljske ustanove
  • kulturni i sportski sadržaji
  • brzina interneta i pokrivenost signalom

Rezultati pokazuju da kvalitet života u Nemačkoj značajno zavisi od regiona i lokalne infrastrukture.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,66 100,96 101,27
CAD CAD 72,87 73,09 73,31
AUD AUD 72,06 72,28 72,5
GBP GBP 135,65 136,06 136,47
CHF CHF 128,46 128,85 129,24

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.806,00 €
ETH ETH 1.799,63 €
LTC LTC 44,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 299,84 €
LINK LINK 8,13 €
BNB BNB 563,30 €
XMR XMR 330,02 €
