To je otprilike 12 evra dnevno. Najveći trošak nije ni gorivo ni održavanje, već gubitak vrednosti vozila.

U proseku, automobil gubi oko 3.425 evra vrednosti godišnje, što je više od devet procenata njegove cene. Pored toga, tu su i troškovi osiguranja, održavanja i poreza, koji se moraju platiti bez obzira na to da li se vozilo koristi ili ne.

Istraživanje takođe pokazuje razlike između brendova.

Dok su automobili poput Audija i BMV-a relativno stabilni u pogledu vrednosti, Folksvagenova vozila, iako najzastupljenija u Nemačkoj, gube vrednost brže od proseka.

Posebno je zabrinjavajuća činjenica da skoro trećina ispitanika čak ni ne zna koliko vredi automobil koji ne koriste.

Mnogi procenjuju troškove na samo 500 do 1000 evra godišnje, što je višestruko manje od stvarnog iznosa. Istovremeno, veliki broj domaćinstava poseduje vozila koja retko ili nikada ne koriste - često kao rezervno ili iz straha od loše cene pri preprodaji, piše Feniks magazin.

Stručnjaci savetuju vlasnicima da razmisle o prodaji takvih vozila. Uz urednu dokumentaciju, redovnu istoriju servisiranja, temeljno čišćenje i kvalitetne fotografije, moguće je značajno povećati prodajnu cenu i izbeći nepotrebne troškove.

