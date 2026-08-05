Kada kupimo hleb, telefon, odeću ili automobil, najčešće vidimo samo poslednji korak - cenu koju treba da platimo. Međutim, iza svakog proizvoda postoji složen proces u kojem učestvuju proizvođači, dobavljači, transportne kompanije, trgovci i tržište.

Sve počinje od troškova proizvodnje

Prvi deo cene nastaje još pre nego što proizvod stigne do fabrike.

Kompanije moraju da plate sirovine, energiju, radnike, mašine, održavanje i razvoj proizvoda. Što su troškovi proizvodnje veći, veća je i osnovna cena proizvoda.

Na primer, kod prehrambenih proizvoda važnu ulogu imaju cena poljoprivrednih sirovina, dok kod elektronike cenu često određuju komponente i tehnologija.

Transport i skladištenje menjaju cenu

Nakon proizvodnje, roba mora da stigne do kupca.

Transport, gorivo, skladišta i logistika predstavljaju značajan deo ukupnog troška. Proizvod koji putuje hiljadama kilometara može imati veću cenu samo zbog troškova dopreme.

Trgovci dodaju svoju maržu

Kada proizvod stigne do prodavnice, trgovac dodaje svoju maržu - deo cene koji pokriva troškove poslovanja i omogućava zaradu.

U tu cenu ulaze zakup prostora, plate zaposlenih, marketing, porezi i drugi troškovi.

Zašto isti proizvod nema istu cenu svuda?

Cena zavisi i od tržišta.

Na nju utiču broj kupaca, konkurencija, navike potrošača i lokalni troškovi. Zbog toga isti proizvod može imati različitu cenu u različitim gradovima ili državama.

Kupci takođe određuju cenu

Cena nije samo rezultat troškova. Važnu ulogu ima i ono što su ljudi spremni da plate.

Ako postoji velika potražnja za nekim proizvodom, proizvođači mogu povećati cenu. Ako interesovanje opadne, kompanije često snižavaju cene kako bi privukle kupce.

Zbog toga cena nije samo broj na etiketi - ona predstavlja rezultat odnosa između troškova, tržišta i ponašanja potrošača.

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