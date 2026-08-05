Premija za mleko za drugi kvartal 2026. po ovom Javnom pozivu koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja ostvaruje se u iznosu od 19 dinara po litru mleka u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.



Kako je navedeno u pozivu, premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu 2026, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna ove godine.



Maksimalni iznosi podsticaja uvećavaju se za 10 odsto za Toplički, Jablanički i Pčinjski upravni okrug.



Zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.



Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026.



Informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118 od 7.30 do 15.30 časova svakog readnog dana, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar na adresi https://eagrar.gov.rs.



Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je ranije da je u prethodnom periodu država preduzela niz konkretnih koraka kako bi dodatno uredila mlekarski sektor, obezbedila veću sigurnost proizvođačima i stvorila predvidljivije uslove za poslovanje.



"Nastavljamo da ispunjavamo ono što smo obećali našim proizvođačima mleka, a to je da država bude pouzdan partner i da podrška stiže blagovremeno i predvidivo. Posle uvođenja obaveznih ugovora između proizvođača i otkupljivača mleka, kojima smo dodatno uredili odnose na tržištu i ojačali položaj naših farmera, nastavljamo sa redovnom isplatom premija za mleko", rekao je on, prenosi Tanjug.



Glamočić je naglasio i da svaka mera koja se donosi ima isti cilj, a to je da obezbedi sigurnije poslovanje, veću izvesnost i uslove da se domaća proizvodnja mleka razvija i bude konkurentnija.



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