Vraćeni iznos predstavlja 60 odsto od ukupno 165 milijardi dolara koliko je administracija predsednika Donalda Trampa prikupila ovim tarifama, izvestili su predstavnici carinske službe pred Američkim sudom za međunarodnu trgovinu (CIT), preneo je Fajnenšel tajms (FT).



Uprkos odluci suda, Trampova administracija je prošlog meseca uvela novi talas carina za više od 80 zemalja, sa stopama koje se kreću između 10 i 12,5 odsto.



Na udaru ovih mera našli su se Velika Britanija, Meksiko, Kanada, Australija, Indija, Kina, kao i 27 članica Evropske unije, prenosi Gardijan.



Nove carine formalno su uvedene na osnovu Člana 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine, pri čemu Vašington tvrdi da su usmerene protiv zemalja koje koriste prinudni rad.



Koalicija od 25 američkih saveznih država podnela je, međutim, tužbu protiv Trampove administracije, navodeći da je izgovor o prinudnom radu samo paravan za zaobilaženje odluke Vrhovnog suda i ponovno nametanje nezakonitih poreza.



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