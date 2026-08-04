Koje pločice treba izbeći po svaku cenu - iskusni majstor upozorava na veliku grešku

Ono što izgleda savršeno u salonu ne mora biti najbolji izbor za vaš dom. Keramičar Daren Barker, koji ima čak 46 godina iskustva, objašnjava koje su glavne razlike između najpopularnijih vrsta pločica, gde ih je najbolje koristiti i na šta treba obratiti pažnju pre kupovine, piše bromleytiler.co.uk, prenosi Blic.

Porcelanske pločice

Ako pitate stručnjake za najsigurniji izbor, odgovor će najčešće biti – porcelan. Porcelanske pločice prave se od gušće smeše gline i peku na višim temperaturama od klasične keramike. Zbog toga su izuzetno čvrste, gotovo ne upijaju vlagu i odlično podnose habanje i svakodnevnu upotrebu.

Pogodne su za kupatila, kuhinje, hodnike, dnevne boravke, ali i spoljne površine, pod uslovom da su otporne na smrzavanje. Dolaze u bezbroj dimenzija i završnih obrada – od mat i satenskih do visokog sjaja, kao i modela koji verno imitiraju kamen ili drvo. Velike ploče zahtevaju potpuno ravnu podlogu i pravilno nanošenje fleksibilnog lepka kako bi se izbegla prazna mesta ispod pločica.

Keramičke pločice

Klasične keramičke pločice već decenijama su jedan od najčešćih izbora u enterijerima. Lakše su od porcelanskih, jednostavnije se seku i povoljnije su, zbog čega su čest izbor prilikom renoviranja. Ipak, manje su otporne na udarce i habanje, a ako se ošteti glazirani sloj, mogu upijati vlagu. Upravo zato najbolje se koriste na zidovima kupatila, kuhinjskim oblogama ili dekorativnim površinama, dok su za podove u prometnijim prostorijama manje preporučljive.

Prirodni kamen

Mermer, krečnjak, travertin, škriljac i kvarcit oduvek se smatraju sinonimom luksuza. Međutim, upravo su to materijali koji zahtevaju najviše pažnje tokom ugradnje i kasnijeg održavanja, pa bih preporučio onima koji ih ipak žele da razmisle, jer ako nemaju dovoljno energije i vremena za sve što sledi, bolje ih zaobiđite u širokom luku.

Mermer je jedan od najcenjenijih prirodnih materijala u uređenju i renoviranju enterijera. Dostupan je u brojnim nijansama i karakterističnim šarama. Iako izgleda impresivno, reč je o poroznom materijalu koji lako upija tečnosti ako nije pravilno impregniran. Zato ga je potrebno zaštititi pre fugovanja, ponovo nakon postavljanja i redovno održavati zaštitnim premazima. Uz pravilnu negu može trajati decenijama, a s vremenom dobija još lepši izgled.

Travertin

Prepoznatljiv po sitnim prirodnim rupicama i toplim nijansama, travertin je čest izbor u kućama klasičnog ili rustičnog uređenja. Pošto je izrazito porozan, zahteva kvalitetnu impregnaciju i pažljivo održavanje kako bi zadržao svoj izgled.

Krečnjak

Nešto je mekši od mermera, ali jednako elegantan. Najčešće dolazi u toplim bež, sivim i krem tonovima i pogodan je za podove i zidove, uz redovnu zaštitu od vlage.

Škriljac

Za razliku od mermera, škriljac je znatno otporniji i manje upija vlagu. Njegova prirodno hrapava površina pruža dobro prianjanje, zbog čega je odličan izbor za podove, hodnike i spoljne površine.

Kvarcit

Često ga mešaju sa veštačkim kvarcom, ali reč je o prirodnom kamenu koji je veoma otporan na habanje i mrlje. Poslednjih godina sve je popularniji u modernim enterijerima.

Zellige

Marokanske zellige pločice poslednjih godina postale su jedan od najvećih trendova u uređenju enterijera. Svaka pločica se izrađuje ručno pa se razlikuje po teksturi, nijansi i sjaju. Upravo zbog tih sitnih nepravilnosti zidovi dobijaju živost koju industrijski proizvedene pločice teško mogu postići. Ali njihova ugradnja nije jednostavna. Pošto se razlikuju po debljini, svaku je potrebno pojedinačno prilagoditi, a pre fugovanja obavezno ih treba zaštititi impregnacijom. Najlepše dolaze do izražaja na kuhinjskim zidovima, u kupatilima ili kao dekorativni detalj.

Cementne pločice

Enkaustične cementne pločice poznate su po bogatim šarama koje se često povezuju sa viktorijanskim i starogradskim enterijerima. Za razliku od keramičkih, nemaju glazirani površinski sloj pa boja i šara prolaze kroz samu površinu pločice. Upravo zato pre postavljanja moraju biti kvalitetno impregnirane jer u suprotnom mogu trajno upiti masu za fugovanje.

Terrazzo

Terrazzo je poslednjih godina doživeo veliki povratak. Nastaje kombinacijom komadića mermera, granita ili stakla povezanih cementom ili smolom, a danas se proizvodi i u obliku gotovih pločica. Odlično izgleda na većim površinama, lako se uklapa u moderne enterijere i jednako je pogodan za podove i zidove.

Mozaik

Mozaik pločice dolaze pričvršćene na mrežicu, što olakšava postavljanje, ali zahteva veliku preciznost tokom ugradnje. Najčešće se koriste na podovima tuš kabina jer zahvaljujući brojnim fugama pružaju bolje prianjanje. Osim toga, odličan su izbor za dekorativne zidove, niše i detalje koji prostoru daju poseban karakter.

Kako odabrati prave pločice?

Prema rečima iskusnog keramičara, odluka ne bi trebalo da zavisi isključivo od izgleda. Pre kupovine važno je razmisliti gde će pločice biti postavljene, koliko će biti izložene vlazi i svakodnevnoj upotrebi i koliko ste vremena spremni da posvetite njihovom održavanju.

Za porodično kupatilo preporučuje porcelanske pločice zbog njihove izdržljivosti i jednostavnog održavanja. Ako želite luksuzan utisak, mermer će pružiti neuporedivu eleganciju, ali samo uz pravilnu ugradnju i redovnu negu. Za kuhinjske zidove odličan su izbor keramika, porcelan ili trendovski zellige, dok se u hodnicima posebno dobro ističu velike porcelanske ploče ili pločice koje verno imitiraju prirodni kamen.

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