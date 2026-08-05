Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da će na Listu lekova biti uvršteno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije.

Na Listi će se naći i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su prvobitno razvijeni za terapiju dijabetesa, ali su kliničke studije pokazale da značajno pomažu i pacijentima sa srčanom slabošću i očuvanom ejekcionom frakcijom.

Koliko će građani plaćati od 17. avgusta

Kako je saopštila Vlada Srbije, za 16 novih oralnih antikoagulanasa država će pokrivati 70 odsto cene, dok će građani plaćati preostalih 30 odsto.

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To znači da će umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata iznositi približno 600 do 1.100 dinara, u zavisnosti od leka.

Kod dva nova leka za lečenje srčane slabosti država će takođe preuzeti značajan deo troškova. Građani su ih do sada plaćali između 2.500 i 4.500 dinara po pakovanju, dok će od 17. avgusta njihova doplata iznositi oko 1.700 dinara.

Važna odluka za pacijente sa hroničnim bolestima

Premijer Đuro Macut istakao je da je ova odluka posebno značajna za osobe koje boluju od hroničnih nezaraznih bolesti.

„Kao lekar i endokrinolog posebno želim da istaknem koliko je ova odluka važna za pacijente sa hroničnim nezaraznim bolestima. Dijabetes, hipertenzija, gojaznost i poremećaji metabolizma predstavljaju značajne faktore kardiovaskularnog rizika, zbog čega je pravovremena prevencija komplikacija od ogromnog značaja“, izjavio je Macut.

On je dodao da odgovarajuća antikoagulantna terapija kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom može biti presudna u prevenciji moždanog udara, dok adekvatno lečenje srčane slabosti značajno utiče na kvalitet i dužinu života.

Već od 1. avgusta niže doplate za 769 lekova

Podsetimo, od 1. avgusta već su smanjene doplate za lekove sa Liste A1, a tom merom obuhvaćeno je ukupno 769 lekova.

Novim proširenjem Liste lekova od 17. avgusta dodatno će biti unapređena dostupnost terapije pacijentima kojima su ovi lekovi neophodni, uz znatno manje troškove koje će snositi građani.

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