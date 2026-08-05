Kukuruz, koji se u Srbiji gaji na oko milion hektara, nalazi se u veoma lošem stanju na brojnim parcelama. Zbog velikih gubitaka pojedini proizvođači već su počeli da siliraju kukuruz za stočnu hranu kako bi bar delimično ublažili štetu, jer od prodaje zrna ove godine, kako kažu, teško da će biti zarade.



Ratar Aca Letić iz Čeneja kaže da je kukuruz na njegovim njivama u izuzetno lošem stanju i da bi nekoliko novih dana sa ekstremno visokim temperaturama moglo potpuno da uništi useve, piše Dnevnik.



Slična situacija je i sa sojom, koja je ove godine zasejana na znatno manjim površinama nego ranije. Prema procenama, pod ovom kulturom nalazi se oko 50.000 hektara, dok je nekada zauzimala više od 200.000 hektara.



Dr Vojin Đukić iz novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo objašnjava da ekstremne temperature ubrzavaju završetak vegetacije soje, dok je nedostatak padavina tokom cvetanja i formiranja zrna već ostavio ozbiljne posledice na prinos.

Ratari već siliraju kukuruz

Ni u Sremu situacija nije bolja. Poljoprivrednik Radoslav Adamović iz okoline Inđije kaže da na tom području gotovo dva meseca nije bilo ozbiljnije kiše i da je u junu palo svega 23 litra po kvadratnom metru.



Kako ističe, mnogi ratari više ni ne obilaze njive jer je jasno da kukuruz na ovakvim temperaturama ne može da se oporavi. Zbog toga su pojedini proizvođači već počeli da siliraju useve za stočnu hranu kako bi umanjili finansijske gubitke.

Suncokret za sada odoleva vrućinama

Za razliku od kukuruza i soje, suncokret se za sada bolje nosi sa visokim temperaturama. Stručnjaci navode da je ova kultura znatno otpornija na sušu, pa se i dalje očekuje dobar ili bar solidan rod.



Dr Vladimir Miklič iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo kaže da je na većini parcela suncokret završio najosetljivije faze razvoja, ali upozorava da na njivama gde je kasnije posejan ipak može doći do sitnijeg i neravnomerno razvijenog zrna ukoliko se tropski talas nastavi.



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