Dan kasnije, 5. avgusta, primanja će početi da pristižu vojnim i poljoprivrednim penzionerima, kako onima koji primanja dobijaju preko tekućih računa tako i onima kojima poštari penzije donose na kućne adrese ili ih primaju na poštanskim šalterima.

Ko dobija novac 10. i 11. avgusta?

Kao i obično, primanja će poslednji dobiti penzioneri iz najbrojnije grupacije, odnosno iz kategorije zaposlenih i to 10. avgusta oni koji su se opredelili za isplatu na kućnim adresama ili poštanskim šalterima a ostali 11. avgusta, piše Blic.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate penzija za jun.

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