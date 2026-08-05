Građani koji u avgustu planiraju putovanja mogu da računaju na uredno snabdevanje gorivom, poručeno je nakon sastanka ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović i generalnog direktora Naftne industrije Srbije (NIS) Kirila Tjurdenjeva, piše Blic.

Tema razgovora bilo je poslovanje kompanije, proizvodnja naftnih derivata i planovi za obezbeđivanje dovoljne količine goriva tokom meseca u kojem se očekuje rekordna potrošnja.

Prema procenama, potražnja u avgustu bi mogla da dostigne oko 200.000 tona dizela, koji je trenutno najtraženiji derivat.

NIS nastavlja proizvodnju, pumpe bi trebalo da budu uredno snabdevene

Ministarka Đedović Handanović navela je da je cilj države da sve benzinske stanice – kako NIS-ove, tako i drugih kompanija koje posluju u Srbiji – budu redovno snabdevene.

Prema njenim rečima, trenutne količine sirove nafte koje NIS ima na raspolaganju, kao i kapacitet Rafinerije u Pančevu, omogućavaju stabilnu proizvodnju i snabdevanje tokom avgusta.

Stabilnost snabdevanja garantovana je dok važi licenca Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), odnosno do 28. avgusta.

Država, kako je navedeno, raspolaže i sopstvenim rezervama koje bi mogle da budu korišćene ukoliko bi došlo do potrebe za intervencijom.

Uvoz goriva otežan zbog niskog vodostaja Dunava

Jedan od najvećih problema trenutno predstavlja uvoz naftnih derivata.

Nizak vodostaj Dunava otežava transport, usporava dopremu planiranih količina i povećava troškove prevoza, što dodatno utiče na tržište.

Zbog takve situacije, uvoz je tokom jula bio sveden na minimum, a slična situacija očekuje se i tokom avgusta.

Nedostajuće količine nadoknađuju se proizvodnjom Rafinerije Pančevo i operativnim rezervama kojima raspolaže NIS.

NIS povećava proizvodnju zbog velike potražnje

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev istakao je da kompanija preduzima sve mere kako bi tržište bilo stabilno snabdeveno.

Trenutna prerada iznosi oko 11.000 tona dnevno, odnosno približno 330.000 tona tokom avgusta, što predstavlja maksimalni nivo proizvodnje u skladu sa važećom licencom.

Plan kompanije je da u narednom periodu poveća preradu na oko 13.000 tona dnevno, kako bi se dodatno obezbedile dovoljne količine derivata.

Benzin stabilan, očekuje se rekordna prodaja dizela

Na sastanku je navedeno da je snabdevanje benzinom stabilno, dok NIS u rezervama ima dovoljne količine kerozina za oko mesec i po dana potrošnje.

Očekuje se da će prodaja dizela i benzina tokom avgusta biti najveća u poslednjih pet godina, zbog povećane potrošnje tokom letnje sezone i većeg broja putovanja.

Građani za sada nemaju razlog za zabrinutost

Prema trenutnim podacima, tržište goriva u Srbiji ostaje stabilno. Iako postoje izazovi sa uvozom i transportom, proizvodnja u Rafineriji Pančevo i postojeće rezerve trebalo bi da obezbede dovoljne količine za potrebe potrošača tokom avgusta.

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