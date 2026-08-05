Na pijaci u Banskom, gradu na jugozapadu Bugarske, u podnožju planine Pirin, gde se na štandovima mogu pronaći domaći proizvodi poput paradajza, krastavaca, tikvica, luka, belog luka, krompira, trešanja, malina, jaja, meda i domaćih džemova.

Paradajz mnogo jeftiniji nego u Hrvatskoj

Posebnu pažnju privlače cene povrća. Kilogram paradajza na pijaci u Banskom prodaje se za svega 50 centi, što je cena koju je teško porediti sa onima na hrvatskom tržištu.



Na pijaci se mogu videti veliki proizvođači koji dolaze sa punim kombijima robe, ali i mali domaćini koji prodaju nekoliko vezica povrća, začinskog bilja ili nekoliko desetina jaja. Za mnoge od njih pijaca predstavlja najdirektniji način da zarade od sopstvene proizvodnje.

Bugarska ima velike poljoprivredne površine

Bugarska raspolaže sa oko pet miliona hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta. Najviše se proizvode ratarske kulture poput pšenice, suncokreta, kukuruza i ječma.



Iako se Bugarska često povezuje sa paradajzom, paprikom i krastavcima, povrće zauzima manji deo ukupnih poljoprivrednih površina. Važno mesto imaju i voćarske kulture, poput trešanja, šljiva, jabuka, breskvi i malina, piše Blic Biznis.

Pijace bez posrednika

Jedan od prepoznatljivih proizvoda Bugarske je i ružino ulje, koje se proizvodi od uljane ruže i izvozi širom sveta.



Na pijaci u Banskom proizvođači prodaju robu direktno kupcima, bez posrednika i dodatnih troškova. Za kupce je to prilika da dođu do povoljnijih cena, dok je za male poljoprivrednike jedan od retkih načina da direktno zarade od onoga što proizvedu.



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