Tržište rada prolazi kroz veliku promenu. Poslodavci širom sveta sve manje gledaju samo formalno obrazovanje, a sve više traže znanja i sposobnosti koje mogu odmah da se primene u poslu, piše ilo.org.

Godinama je diploma bila jedan od glavnih kriterijuma prilikom zapošljavanja. Fakultetsko obrazovanje često je predstavljalo ulaznicu za bolje plaćene poslove i sigurniju karijeru. Međutim, poslednjih godina kompanije menjaju pristup – sve više ih zanima šta kandidat zaista zna da radi.

Promene u tehnologiji, razvoj veštačke inteligencije i brza transformacija industrija doveli su do toga da mnogi poslodavci više vrednuju praktične veštine nego samu diplomu.

Kompanije traže ljude koji mogu odmah da doprinesu

U mnogim sektorima više nije dovoljno imati samo završenu školu ili fakultet. Poslodavci žele zaposlene koji mogu brzo da rešavaju probleme, koriste nove tehnologije i prilagođavaju se promenama.

Među najtraženijim veštinama danas su:

digitalna pismenost;

rad sa podacima;

poznavanje veštačke inteligencije;

komunikacija i timski rad;

analitičko razmišljanje;

sposobnost brzog učenja.

Stručnjaci navode da se tržište rada pomera od modela "šta si završio" ka pitanju "šta umeš da uradiš".

Tehnologija ubrzala promene na tržištu rada

Jedan od glavnih razloga za ovu promenu jeste brz razvoj tehnologije.

Poslovi koji su nekada zahtevali veliki broj zaposlenih danas se delimično automatizuju. Istovremeno, pojavljuju se nova zanimanja koja pre nekoliko godina nisu ni postojala.

Veštačka inteligencija, automatizacija i digitalni alati menjaju način rada u gotovo svim industrijama – od finansija i marketinga do proizvodnje i administracije.

Zbog toga zaposleni koji stalno unapređuju svoje znanje imaju veću prednost na tržištu.

Zašto diploma više nije jedini dokaz znanja?

Kompanije sve češće zaključuju da formalno obrazovanje ne pokazuje uvek koliko je neko spreman za konkretan posao.

Dve osobe sa istom diplomom mogu imati potpuno različite rezultate – jedna može imati praktično iskustvo i dodatne veštine, dok druga možda nema dovoljno znanja za određenu poziciju.

Zbog toga veliki broj firmi uvodi praktične testove, razgovore zasnovane na iskustvu i proveru konkretnih sposobnosti.

Koje veštine će biti najvrednije u budućnosti?

Prema analizama međunarodnih ekonomskih organizacija, budućnost tržišta rada neće pripadati samo ljudima sa visokim obrazovanjem, već onima koji mogu da kombinuju stručno znanje sa novim tehnologijama.

Posebno će biti traženi ljudi koji umeju da:

koriste digitalne alate;

rade sa veštačkom inteligencijom;

rešavaju složene probleme;

brzo usvajaju nova znanja;

povezuju različite oblasti.

Šta ova promena znači za zaposlene?

Nova pravila tržišta rada znače da obrazovanje više nije završeno dobijanjem diplome.

Sve više ljudi će morati tokom karijere da uči nove stvari i prilagođava se promenama.

Za zaposlene to može biti izazov, ali istovremeno otvara mogućnosti – jer znanje koje se može primeniti često postaje vrednije od same formalne kvalifikacije.

Tržište rada ulazi u novu fazu

Promena kriterijuma zapošljavanja ne znači da diplome više nisu važne. One i dalje imaju značaj u mnogim profesijama. Međutim, kompanije sve više traže kombinaciju obrazovanja, iskustva i praktičnih sposobnosti.

U ekonomiji koja se brzo menja, najveću prednost imaju oni koji mogu da uče, prilagode se i koriste nova znanja.

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