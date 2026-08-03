Prodavac zna nešto što kupac ne zna - ekonomista objasnio fenomen koji utiče na svaku našu kupovinu

Kada kupujete polovan automobil, stan, osiguranje ili čak neki tehnički uređaj, postoji velika mogućnost da jedna strana ima više informacija od druge.

Upravo taj problem ekonomisti nazivaju asimetrične informacije - situaciju u kojoj učesnici na tržištu nemaju isti nivo znanja o proizvodu, usluzi ili riziku.

Iako na prvi pogled deluje kao jednostavan problem, ovaj ekonomski fenomen ima veliki uticaj na način na koji funkcionišu tržišta širom sveta, tvrde stručna lica.

Šta su asimetrične informacije?

Asimetrične informacije nastaju kada jedna strana u ekonomskom odnosu poseduje više ili kvalitetnije informacije od druge strane.

Najčešće se javlja između:

prodavca i kupca,

osiguravajuće kuće i klijenta,

banke i korisnika kredita,

poslodavca i zaposlenog.

Problem nastaje zato što odluke često donosi osoba koja nema potpunu sliku situacije.

Primer koji svi razumeju: kupovina polovnog automobila

Jedan od najpoznatijih primera asimetričnih informacija jeste tržište polovnih automobila.

Prodavac uglavnom zna istoriju vozila - da li je automobil imao kvarove, da li je učestvovao u sudaru ili koliko je zaista korišćen.

Kupac, sa druge strane, često ima mnogo manje informacija.

Ako kupci počnu da sumnjaju da na tržištu postoji veliki broj loših automobila, mogu biti spremni da plate manje. Zbog toga kvalitetni prodavci mogu imati problem da dobiju realnu cenu za dobar proizvod.

Kako tržište pokušava da reši ovaj problem?

Zbog asimetričnih informacija nastali su brojni mehanizmi koji povećavaju poverenje.

To su:

garancije,

sertifikati kvaliteta,

nezavisne procene,

recenzije kupaca,

transparentni ugovori.

Njihov cilj je da smanje razliku u informacijama između dve strane.

Zašto su informacije toliko važne u ekonomiji?

Ekonomija se velikim delom zasniva na donošenju odluka. Što su informacije bolje raspoređene, učesnici na tržištu mogu racionalnije da odlučuju.

Kada jedna strana zna mnogo više, može doći do:

pogrešnih odluka,

gubitka poverenja,

lošeg funkcionisanja tržišta.

Fenomen koji postoji svuda oko nas

Asimetrične informacije nisu samo teorijski pojam iz udžbenika ekonomije.

One postoje svaki put kada jedna osoba donosi odluku bez potpunih informacija.

Razumevanje ovog koncepta pomaže ljudima da bolje procene rizike, pažljivije kupuju i shvate zbog čega su poverenje i transparentnost važni za svako tržište.

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