Bela Palanka napravila je novi korak ka realizaciji projekta koji bi mogao da postane jedna od zanimljivijih sportskih turističkih atrakcija u ovom delu Srbije, piše eKapija.

Opštinska uprava raspisala je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Muzeja Rajka Mitića, prostora posvećenog jednom od najvećih fudbalera u istoriji Srbije i nekadašnje Jugoslavije.

Budući muzej zamišljen je kao moderan kompleks koji neće biti samo klasična izložbena postavka, već interaktivni prostor u kojem će posetioci kroz savremenu tehnologiju moći da upoznaju život, karijeru i najveće uspehe legendarnog fudbalera.

Raspisan tender za kompletnu projektnu dokumentaciju

Predmet javne nabavke je izrada Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i Projekta za izvođenje (PZI), koji predstavljaju osnovu za početak realizacije projekta.

Projektna dokumentacija obuhvatiće sve važne segmente budućeg objekta – arhitekturu, konstrukciju, mašinske instalacije, vodovod i kanalizaciju, elektroenergetske sisteme, telekomunikacije, kao i detaljno uređenje enterijera.

Posebna pažnja biće posvećena pristupačnosti objekta osobama sa invaliditetom, protivpožarnoj zaštiti i bezbednosnim sistemima.

Muzej neće biti samo zbirka eksponata

Prema planu, stalna postavka biće organizovana hronološki i pratiće najvažnije trenutke iz razvoja fudbala, kao i bogatu karijeru Rajka Mitića.

Posetioci će moći da vide različite eksponate, ali i da koriste savremene digitalne sadržaje.

Planirani su:

interaktivni ekrani,

QR stanice,

veliki video-zidovi,

multimedijalni sistemi,

prostor za virtuelnu realnost (VR).

Uz pomoć moderne tehnologije, posetioci će imati priliku da dožive najznačajnije trenutke iz sportske karijere fudbalske legende na potpuno drugačiji način.

Tribine povezane sa muzejskim prostorom

Projektom je predviđeno da muzej bude funkcionalno povezan sa tribinama, čime bi se napravila jedinstvena celina namenjena ljubiteljima sporta.

Planirano je i projektovanje sistema video-nadzora, kontrole pristupa, protivprovalne zaštite, ozvučenja tribina i sistema za dojavu požara.

Multimedijalni audio-video sistemi i VR tehnologija trebalo bi da dodatno obogate iskustvo posetilaca.

Savremeni softver za upravljanje dokumentacijom

Tenderska dokumentacija predviđa i razvoj softvera za upravljanje projektnom dokumentacijom.

Sistem bi trebalo da omogući kontrolu pristupa dokumentima, evidenciju korisnika i aktivnosti, kao i mobilnu aplikaciju za Android uređaje.

Predviđena je licenca u trajanju od najmanje 24 meseca, kao i obuka zaposlenih za korišćenje sistema.

Bela Palanka dobija novu sportsku atrakciju

Rok za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke je 11. avgust.

Ukoliko procedura bude sprovedena prema planu, Bela Palanka bi mogla da dobije jedan od najmodernijih sportskih muzeja u Srbiji.

Projekat Muzeja Rajka Mitića trebalo bi da spoji istoriju fudbala, sećanje na jednog od njegovih najvećih predstavnika i savremenu tehnologiju, čime bi ovaj prostor mogao da postane nova destinacija za ljubitelje sporta iz zemlje i regiona.

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