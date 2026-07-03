Kada je reč o nacionalnim podacima, poređenjem prvog kvartala 2026. godine sa godišnjim prosekom za 2025. godinu, utvrđeno je da su cene stanova porasle više od cena zakupnina u 19 zemalja EU za koje su podaci bili dostupni.

Tokom tog perioda, najveći rast cena stanova zabeležen je u Portugaliji (+10,3 odsto), Bugarskoj (+9,4) i Slovačkoj (+9,1 odsto). Francuska (-0,5 odsto) i Finska (-1,8 odsto) bile su jedine zemlje u kojima su cene stanova pale, piše Biznis.rs.

U istom periodu, cene zakupnina porasle su u svim zemljama EU, osim u Sloveniji, gde su pale za 0,9 odsto, i Finskoj, gde su ostale nepromenjene. Među ostalim zemljama EU, najveći rast zabeležen je u Hrvatskoj (+21,9 odsto), a zatim slede Bugarska (+6,4 ) i Grčka (+5,0 odsto).



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