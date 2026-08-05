-Krec je istakla da bi u narednih deset dana vrednost mogla da se popne na oko -89 centimetara, što nije veliko povećanje, ali kako kaže, u sadašnjim okolnostima svako zaustavljanje pada vodostaja predstavlja pozitivan pomak, prenosi RTS.



Krec, međutim, napominje da situacija ostaje ozbiljna.



"Situacija ni najmanje nije bezazlena. Prilično je napeto i što se tiče pontona i što se tiče čamaca koji su ostali na suvom" istakla je direktorka JP "Dunavska obala".



Dodala je da su korisnici veoma zabrinuti, a da će pun obim štete moći da se sagleda tek kada se vodostaj vrati u normalu.



"Kad se voda vrati, kad se sve vrati, nadamo se u što skorije vreme u neku normalu, onda ćemo da saniramo sve posledice, onda ćemo da vidimo šta se sve desilo. Takva je vanredna situacija. Niko nije mogao ovo da očekuje" naglasila je Krec.



Podsetila je da je Dunav nepredvidiv i da smenjuje periode odbrane od poplava sa ovakvim, istorijskim minimumima.



Na pitanje ko najteže trpi posledice niskog vodostaja, da li turizam, ribolovci ili saobraćaj, Krec je odgovorila da su pogođeni svi podjednako.



"Moramo da kažemo da niko nije izuzet iz ove situacije, tako da apsolutno svi trpe" rekla je Krec i istakla da jahte koje su ranije saobraćale Dunavom sada izostaju, da ribolovci gotovo da ne mogu da izađu iz rukavca, kao i da brodovi brodogradilišta u blizini Apatina ne mogu ni da uđu ni da izađu iz vode.



Krec je navela da problemi sa niskim vodostajem nisu ograničeni samo na Apatin, već pogađaju ceo tok Dunava, kako u Srbiji, tako i u ostalim evropskim zemljama kroz koje reka protiče.



Iz Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" stigla je i odluka da se zabranjuje korišćenje sistema Dunav - Tisa - Dunav u svrhe navodnjavanja na teritoriji Južnobačkog, Zapadnobačkog i Severnobačkog okruga.



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