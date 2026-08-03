U ekonomiji postoje pojmovi koji objašnjavaju zašto ljudi ponekad donose drugačije odluke u zavisnosti od situacije u kojoj se nalaze. Moralni hazard opisuje situaciju kada neko počne da se ponaša rizičnije jer zna da neće sam snositi sve posledice svojih odluka. Na primer, kompanija može lakše da se odluči za rizičan projekat ako zna da će eventualne gubitke pokriti investitori, a ne samo ljudi koji su doneli odluku.

Sa druge strane, negativna selekcija nastaje kada jedna strana zna više od druge, pa zbog toga može doći do pogrešne odluke. Na primer, kada kupujete telefon preko oglasa, prodavac zna da li uređaj ima neki skriveni kvar, dok kupac to ne može odmah da zna. Zbog toga kupac može doneti odluku na osnovu nepotpunih informacija.

Iako zvuče kao komplikovani ekonomski pojmovi, sa ovim situacijama se susrećemo mnogo češće nego što mislimo.

Šta je tačno moralni hazard?

Moralni hazard nastaje kada osoba promeni ponašanje zato što zna da neće u potpunosti snositi posledice svojih odluka.

Drugim rečima, kada neko preuzima veći rizik jer očekuje da će deo troška ili problema snositi neko drugi.

Primer iz svakodnevnog života

Jedan od najpoznatijih primera je osiguranje.

Osoba koja nema osiguranje možda će pažljivije čuvati automobil ili imovinu jer zna da bi sama snosila trošak štete.

Međutim, kada dobije osiguranje, može postati manje pažljiva jer zna da će deo posledica pokriti osiguravajuća kuća.

Upravo ta promena ponašanja predstavlja moralni hazard.

Šta je negativna selekcija?

Negativna selekcija nastaje kada zbog nedostatka informacija na tržištu dolazi do toga da se biraju lošije opcije.

Najpoznatiji primer ponovo dolazi sa tržišta polovnih automobila.

Ako kupci ne mogu da razlikuju kvalitetne od loših automobila, mogu ponuditi nižu cenu za sve automobile.

Zbog toga vlasnici kvalitetnih vozila mogu odustati od prodaje, dok na tržištu ostaju uglavnom lošiji primerci.

Razlika između moralnog hazarda i negativne selekcije

Iako su povezani, postoji važna razlika.

Negativna selekcija nastaje pre sklapanja dogovora, kada jedna strana nema dovoljno informacija.

Moralni hazard nastaje nakon sklapanja dogovora, kada se ponašanje jedne strane promeni zbog novih okolnosti.

Zašto su ovi pojmovi važni?

Razumevanje ovih ekonomskih fenomena pomaže da shvatimo zašto postoje:

detaljni ugovori,

kontrole,

pravila poslovanja,

garancije,

sistemi procene rizika.

Ekonomija nije samo računanje novca - ona proučava način na koji ljudi donose odluke kada imaju različite informacije i različite podsticaje.

Moralni hazard i negativna selekcija pokazuju koliko su poverenje, odgovornost i dobre informacije važni za funkcionisanje svakog tržišta.

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