Generalno, dobro je detaljno istražiti tržište pre kupovine. Na primer, ukoliko ne želite da izdvojite novac za Apple Watch ili ne koristite Apple uređaje, postoje znatno pristupačniji Android pametni satovi koji mogu zadovoljiti većinu potreba.

Postoje i brojne liste najboljih povoljnih smartwatch brendova koje mogu pomoći pri izboru budžetskog modela. Ipak, važno je unapred uračunati sve dugoročne troškove, ne samo finansijske, kako kasnije ne bi došlo do kajanja zbog kupovine, piše sajt BGR, prenosi B92.

Neki satovi zahtevaju poseban paket podataka

Određeni modeli pametnih satova, posebno LTE verzije, omogućavaju pozive i slanje poruka čak i kada telefon nije u blizini. Iako većina pametnih satova koristi internet konekciju telefona, postoje situacije kada uređaj zahteva zaseban mobilni paket. To zavisi od više faktora, uključujući državu, operatera i način korišćenja uređaja.

Zbog toga je važno proveriti ove detalje pre kupovine. Iako dodatni paket za pametni sat uglavnom nije skup, predstavlja još jedan mesečni trošak koji mnogi korisnici ne uzmu u obzir. Takođe treba imati na umu da su modeli sa LTE podrškom često skuplji već pri samoj kupovini.

Pitanje privatnosti

Skriveni troškovi pametnih satova nisu nužno samo finansijski. Veliki problem može biti i privatnost korisnika. Studija objavljena u naučnom časopisu Digital Medicine pokazala je da mnoge kompanije koje proizvode pametne satove i druge nosive uređaje nemaju dovoljno jasne i transparentne politike privatnosti.

Istraživači su otkrili da brojne kompanije ne objašnjavaju dovoljno jasno kako dele korisničke podatke sa državnim institucijama ili trećim stranama. Čak i kada do deljenja podataka dolazi, korisnicima često nisu dostupna detaljna objašnjenja zašto se to radi.

Pored toga, istraživanje pokazuje da mnoge kompanije nemaju dovoljno efikasne sisteme za obaveštavanje korisnika o bezbednosnim incidentima i curenju podataka. Za neke potrošače ovakvi problemi mogu biti dovoljno ozbiljni da potpuno odustanu od kupovine pametnog sata. Zato je preporučljivo pažljivo proučiti politike privatnosti pre izbora uređaja.

Mnoge funkcije zahtevaju pretplatu

Veliki broj korisnika kupuje pametne satove prvenstveno zbog praćenja zdravlja i fizičke aktivnosti. Međutim, da bi se iskoristile sve mogućnosti uređaja, često je neophodna dodatna pretplata na servise poput Fitbita ili sličnih aplikacija.

Iako su određene funkcije dostupne besplatno, kompletan pristup naprednim opcijama uglavnom zahteva mesečnu ili godišnju pretplatu.

Zbog toga je važno unapred razmisliti kako planirate da koristite uređaj i istražiti da li će vam biti potrebni dodatni servisi koji povećavaju ukupne troškove korišćenja.

Naravno, sve ovo ne znači da pametni satovi nisu korisni. Naprotiv, za mnoge korisnike predstavljaju veoma praktične uređaje. Poenta je samo u tome da pre kupovine treba znati sve potencijalne troškove i kompromise koje ovakav uređaj može doneti.

