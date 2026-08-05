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Ljudi masovno odlaze u velike gradove - kako ta promena menja ekonomiju

Zašto ljudi odlaze u velike gradove i kako taj trend utiče na plate, poslovanje, cene stanova i budućnost manjih sredina.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.08.2026.15:32
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Ljudi masovno odlaze u velike gradove - kako ta promena menja ekonomiju
Shutterstock
Za menje od jednog evra puna kesa - cene na komšijskim pijacama iznenadile region 
Foto:b1-foto/Pixabay
 Za menje od jednog evra puna kesa - cene na komšijskim pijacama iznenadile region 
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Veliki gradovi širom sveta privlače sve više ljudi. Razlog nije samo želja za urbanim životom, već ekonomske mogućnosti koje često postoje upravo u većim centrima.

Posao je jedan od glavnih razloga preseljenja

Veća mesta uglavnom nude više radnih mesta, veći izbor zanimanja i mogućnost napredovanja.

Kompanije se češće otvaraju tamo gde postoji veći broj stanovnika, bolja infrastruktura i veće tržište kupaca.

Zbog toga nastaje krug u kojem više firmi privlači više ljudi, a više ljudi dodatno privlači nove kompanije.

Kako odlazak stanovništva menja manje gradove

Kada mladi ljudi odlaze iz manjih sredina, lokalna ekonomija može da se promeni.

Manje je kupaca, manje novih biznisa i smanjuje se potražnja za određenim uslugama.

Istovremeno, neki gradovi pokušavaju da privuku investicije i razviju nove sektore kako bi zadržali stanovništvo.

Veliki gradovi dobijaju, ali imaju i izazove

Priliv stanovništva donosi ekonomsku aktivnost, ali povećava pritisak na stanovanje, saobraćaj i infrastrukturu.

Veća potražnja za stanovima često dovodi do rasta cena nekretnina i kirija.

Kako se menja ekonomija jednog regiona

Kretanje stanovništva utiče na sve - od tržišta rada do lokalne trgovine.

Gradovi koji privlače ljude uglavnom brže razvijaju usluge, tehnologiju i poslovanje, dok sredine koje gube stanovništvo moraju da pronađu nove načine za ekonomski razvoj.

Migracije zato nisu samo pitanje gde ljudi žive - one menjaju način na koji funkcioniše čitava ekonomija.

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Srbija selidba veliki gradovi

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