Moderna tehnologija kočenja u slučaju nužde već je prisutna u novim vozilima, a uskoro će postati obavezna. Kao rezultat toga, sva četiri pokazivača pravca će se sve češće viđati u saobraćaju, piše HAK.



Obaveza se odnosi i na putničke automobile i na kamione koji su novi na tržištu. Sistem je namenjen za vanredne situacije u kojima vozač mora naglo da zakoči, na primer da bi izbegao sudar. U takvim slučajevima, stop svetla automatski trepću kako bi pružila dodatno upozorenje saobraćaju koji dolazi otpozadi. To se dešava kada se kočnice snažno pritiskaju ili kada se aktivira sistem protiv blokiranja kočnica.



Ovo može napraviti veliku razliku, posebno pri većim brzinama, jer će signalizirati opasnost drugim vozačima. Tehnologija radi automatski.



Senzori mere koliko brzo i snažno se koče i odmah utvrđuju da li treba aktivirati svetla za upozorenje na opasnost. Samo u slučaju naglog i jakog kočenja sistem prelazi na aktiviranje sva četiri pokazivača pravca. Kod sudara od pozadi, vreme reakcije često igra glavnu ulogu. Mali dobitak u vremenu može biti dovoljan da se izbegne sudar ili smanje posledice. Pored vizuelnog signala na instrument tabli, aktivacija uređaja biće naznačena i zvučnim signalom, isto kao kada aktivirate sva četiri pokazivača pravca.



Na svim novim automobilima, takozvano Napredno upozorenje na ometanje pažnje vozača (ADDW). To je sistem koji koristi kamere i senzore za praćenje položaja glave i lica vozača. Ukoliko sistem detektuje umor ili neki oblik ometanja (oči nisu fokusirane na put), sledi zvučno i vizuelno upozorenje. Sve ovo bi trebalo dodatno da doprinese smanjenju broja smrtonosnih nesreća sa 10 na 30 odsto u Evropi, piše HAK.



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