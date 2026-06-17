Takva nega često uključuje pomoć u svakodnevnim aktivnostima, lekarskim pregledima, terapiji i drugim obavezama, što mnoge dovodi do smanjenja radnog vremena ili potpunog napuštanja posla.

Stručnjaci upozoravaju da u takvoj situaciji vredi preduzeti jedan važan korak: zvanično se registrovati kao negovatelj koji izdržava osobu o kojoj brine.

Registracija ne nosi dodatne obaveze, ali može doneti niz finansijskih i socijalnih pogodnosti.

Šta donosi status zvaničnog negovatelja?

Registrovani roditelji mogu ostvariti nekoliko važnih prava: veće penzijske doprinose, koje umesto njih plaća Pflegekasse, pravo na zaradu, zamenu nege tokom odmora ili bolesti, besplatno osiguranje od nezgode, osiguranje za slučaj nezaposlenosti u određenim situacijama.

Ko može dobiti ovaj status?

Nije neophodno da negovatelj bude član porodice. To mogu biti i prijatelji, komšije ili poznanici, pod uslovom da je pružaju neprofesionalno, tj. da nisu zaposleni za to. Da bi se registrovala osoba koja prima negu mora imati najmanje drugi nivo potrebe za njom.

Pored toga, potrebno je: pružati negu najmanje 10 sati kontinuirano, rasporediti negu na najmanje dva dana u nedelji i obavljati je u domu osobe kojoj je nega potrebna. Jedna osoba može negovati više od jednog korisnika ako ukupno ispunjavaju propisani broj sati. Jedna od najvećih prednosti registracije odnosi se na penzionisanje.

Ako negovatelj radi manje od 30 sati kontinuirano, uplaćuju se doprinosi za penziono osiguranje Pflegekasse. U zavisnosti od nivoa osobe o kojoj brinu, mesečni doprinosi se kreću od 139 do skoro 736 evra. Ovi doprinosi se priznaju kao zaposlenje sa punim radnim vremenom, a prema važećim pravilima za 2026. godinu, jedna godina registrovane nege može trajno povećati buduću mesečnu penziju za približno 7 do 37 evra. Negovatelji takođe imaju pravo na takozvanu zamensku penziju.

Ako privremeno nisu u mogućnosti da brinu o osobi o kojoj brinu zbog odmora, bolesti ili drugih razloga, troškovi zamene mogu se finansirati iz posebnog fonda. Za ovu namenu je godišnje dostupno do 3.539 evra, što omogućava angažovanje drugih lica bez dodatnog finansijskog opterećenja.

Registrovani negovatelji automatski dobijaju zakonsko osiguranje od nezgode. Ukoliko dođe do povrede tokom pružanja nege, osiguranje pokriva lečenje, rehabilitaciju, a u slučaju trajnih posledica moguće je ostvariti pravo na posebnu rentu. Važno je odmah se javiti ovlašćenom lekaru kako bi se aktivirala sva prava, piše Dnevno.hr

Osobe koje zbog nege potpuno napuste posao takođe mogu dobiti osiguranje za slučaj nezaposlenosti, budući da se za njih u određenim okolnostima nastavljaju plaćati odgovarajući doprinosi. Nakon završetka nege, imaju pravo da se prijave na berzu rada i primaju naknadu za nezaposlenost.

Nije potrebno završiti medicinski fakultet ili posebne kurseve da biste se takmičili za status negovatelja. Nemački sistem ne zahteva stručnu kvalifikaciju, a njeni nosioci ne snose odgovornost za nenamerne greške napravljene tokom svakodnevne nege.

Registracija je relativno jednostavna. Status negovatelja može se prijaviti: prilikom prvog zahteva za priznavanje prava na njega, prilikom procene zdravstvenog stanja korisnika ili naknadno, direktnim obraćanjem nadležnoj službi.

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi sa dokumentacijom ili pravima, stručnjaci preporučuju da građani kontaktiraju lokalne savetovališta za njih, koja im pomažu da ostvare sva zakonska prava i besplatno popune potrebne obrasce.

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