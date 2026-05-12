Vozačka dozvola B kategorije u Evropskoj uniji uskoro bi trebalo da dobije važnu promenu. Prema novim pravilima, vozači sa B kategorijom moći će da voze vozila do 4.250 kilograma, umesto dosadašnjih 3.500 kilograma, piše "Tportal.hr".



Radi se o promeni koja je posebno važna za električna komercijalna vozila, dostavna vozila i kampere. Evropski parlament i Savet postigli su privremeni dogovor još u drugoj polovini 2024. godine, a države članice EU imaće četiri godine da prenesu direktivu u svoja nacionalna zakonodavstva.



Dosadašnja granica od 3500 kilograma postavljena je u vreme kada su se pravila prvenstveno odnosila na vozila sa klasičnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Međutim, elektrifikacija je promenila računicu.

Svojevrsno prilagođavanje realnosti tržišta

Baterijski paket u električnom vozilu može težiti između 400 i 700 kilograma, u zavisnosti od kapaciteta. Zbog toga električni kombiji, dostavna vozila i kamperi vrlo lako prelaze granicu od 3,5 tone, iako su po nameni i dimenzijama uporedivi sa vozilima koja su se do sada mogla voziti sa B kategorijom.



Bez ove izmene deo vozača više ne bi smeo da upravlja električnim verzijama vozila koja su u klasičnoj izvedbi mogli da voze bez dodatne dozvole. Nova pravila su zato svojevrsno prilagođavanje realnosti tržišta, a ne samo administrativno povećanje dozvoljene mase.

Ko može da vozi vozila do 4.250 kilograma?

Povećanje granice neće važiti bez uslova. Za upravljanje vozilima do 4.250 kilograma biće potrebno imati B kategoriju najmanje dve godine. Time se želi izbeći da potpuno novi vozači odmah sednu za volan težih automobila.



Kod kampera su predviđeni dodatni uslovi: vozač će morati da položi poseban ispit ili prođe posebnu edukaciju. Broj putnika ostaje isti kao i do sada – najviše osam putnika uz vozača.



Nova pravila posebno će zanimati preduzetnike, dostavne službe, firme sa lakim komercijalnim vozilima, ali i sve vozače koji razmišljaju o kupovini većeg kampera. U praksi bi promena trebalo da olakša prelazak na električne modele, jer dodatna masa baterije više neće automatski značiti potrebu za drugom kategorijom dozvole.



Za hrvatske vozače, na primer, ključno je pratiti kada će se pravila preneti u domaće zakonodavstvo. Direktiva ostavlja državama članicama rok od četiri godine, pa se promena neće dogoditi preko noći, ali pravac je jasan: B kategorija u Evropi postaje fleksibilnija.



