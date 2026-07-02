Paket mera pod nazivom "Program za privredni oporavak i zapošljavanje" sadrži ukupno 34 mere koje bi, prema oceni vlade, trebalo da podstaknu investicije, povećaju konkurentnost nemačke privrede i olakšaju poslovanje preduzećima.



Izvršni direktor Dojče banke Kristijan Zeving napomenuo je da je paket mera "veoma dobar početak" i rekao da predstavlja važan korak ka većem rastu, konkurentnosti i inovacijama, uz poruku da sada sledi sprovođenje reformi, prenosi Handelsblat.



Udruženje nemačkih poslodavaca (BDA) ocenilo je paket kao "zakasneli zaokret", uz napomenu da su potrebne dodatne reforme, posebno u oblasti doprinosa za socijalno osiguranje.



Organizacije nemačke industrije i trgovine BDI i DIHK pozdravljaju mere za smanjenje birokratije, ali upozoravaju da poreska reforma ne podstiče dovoljno investicije, a DIHK kritikuje i povećanje poreza za najviše prihode.



Nasuprot tome, ekonomista Ahim Truger ocenio je paket kao "neoliberalni program deregulacije".



On smatra da će poreske olakšice povećati BDP za svega oko 0,1 odsto, dok povećanje poreza za najbogatije neće biti dovoljno da finasira reforme.



Uticajni sindikat IG Metal smatra da je paket mešavina dobrih i loših mera, pri čemu podržava poreske olakšice za zaposlene, ali se protivi produženju mogućnosti zapošljavanja na određeno vreme i ukidanju telefonskog otvaranja bolovanja.



Udruženje lekara opšte prakse nazvalo je obaveznu lekarsku potvrdu od prvog dana bolovanja "apsolutno katastrofalnom", upozoravajući da će to izazvati veliki priliv pacijenata i dodatno opteretiti ordinacije.



Poslovna zajednica uglavnom pozdravlja smer reformi, posebno smanjenje birokratije, ali smatra da mere nisu dovoljno ambiciozne, dok sindikati, lekari i deo ekonomista najviše kritikuju izmene na tržištu rada i u sistemu bolovanja.



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