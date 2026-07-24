Može li veštačka inteligencija jednog dana da donosi odluke o kreditima, računima ili transakcijama građana? Nakon upozorenja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da bi AI, ukoliko se ne koristi odgovorno, mogao predstavljati rizik za finansijski sistem, Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je njena primena u domaćem bankarskom sektoru strogo kontrolisana i da AI ne može samostalno da donosi finansijske odluke, prenosi Kamatica.

NBS: AI ne sme da odlučuje o novcu građana

Iz Narodne banke Srbije navode da je usvojen interni akt kojim su precizno definisana pravila za korišćenje alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Kako ističu, AI se može koristiti samo u ograničenom obimu i isključivo uz obaveznu ljudsku kontrolu.

Posebno naglašavaju da je veštačkoj inteligenciji zabranjeno da donosi bilo kakve odluke koje imaju finansijske ili pravne posledice.

Takođe, nije dozvoljeno korišćenje AI za obradu poverljivih podataka, podataka o ličnosti ili na način koji bi mogao da ugrozi bezbednost informacionih sistema i njihovih korisnika.

Iz centralne banke navode da do sada nisu zabeleženi problemi u primeni ove tehnologije upravo zato što se koristi ograničeno i pod strogim nadzorom.

Banke ne mogu da uvedu AI bez odobrenja NBS

Narodna banka Srbije podseća da nijedna banka ne može samostalno da uvede novi proizvod ili uslugu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji.

Pre svake značajne promene, uključujući i one koje podrazumevaju primenu AI tehnologije, banka je dužna da obavesti NBS i dobije njeno odobrenje.

Tek nakon toga novi proizvod ili izmenjena usluga mogu biti ponuđeni klijentima.

Obavezno prijavljivanje sajber incidenata

Pored toga, sve banke imaju obavezu da prijave incidente u informaciono-komunikacionim sistemima, kao i ozbiljne sajber pretnje koje mogu ugroziti poslovanje ili bezbednost korisnika.

Na taj način Narodna banka Srbije može brzo da reaguje i, ukoliko je potrebno, obavesti druge nadležne institucije kako bi se eventualna šteta svela na minimum.

Iste obaveze važe i za ostale finansijske institucije koje posluju pod nadzorom centralne banke.

NBS svakodnevno prati bezbednost bankarskog sistema

Iz centralne banke ističu da banke u Srbiji primenjuju veštačku inteligenciju u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim standardima.

NBS kontinuirano kontroliše da li finansijske institucije primenjuju odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite informacionih sistema, redovno analizira stanje sajber bezbednosti i reaguje kada uoči potencijalne rizike.

Banke, ističu iz NBS, koriste savremene bezbednosne alate za otkrivanje i sprečavanje hakerskih napada, a njihova primena je pod stalnim nadzorom.

Platni sistemi NBS ne koriste klaud servise

Osvrćući se na upozorenje MMF-a da zajednička infrastruktura, poput klaud servisa, može predstavljati dodatni bezbednosni rizik, iz Narodne banke Srbije navode da se to ne odnosi na platne sisteme kojima upravlja NBS.

Kako objašnjavaju, infrastruktura koja podržava rad platnih sistema centralne banke ne koristi klaud servise, već funkcioniše na internoj infrastrukturi kojom upravlja sama NBS.

Na taj način izbegava se zavisnost od zajedničkih eksternih sistema i dodatno povećava bezbednost i stabilnost domaćeg platnog prometa.

Šta ovo znači za građane?

Poruka Narodne banke Srbije je jasna – veštačka inteligencija trenutno nema ovlašćenja da samostalno odlučuje o novcu građana.

Svaka njena primena u finansijskom sektoru podložna je strogim pravilima, ljudskoj kontroli i regulatornom nadzoru, dok banke ne mogu uvoditi AI rešenja bez prethodnog odobrenja centralne banke.

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