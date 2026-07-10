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Srbija oborila novi rekord - u deviznim rezervama više od 54 tone zlata

Narodna banka Srbije (NBS) objavila je najnovije podatke o deviznim rezervama Srbije, koje i dalje ostaju na visokom nivou, dok su zlatne rezerve dostigle novi istorijski rekord. 

Autor:  Nina Stojanović
Blic Biznis10.07.2026.13:29
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Srbija oborila novi rekord - u deviznim rezervama više od 54 tone zlata
Foto: Shutterstock / TSViPhoto
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U sefovima Srbije na kraju juna nalazilo se više od 54,5 tona zlata, a NBS je tokom meseca nastavila kupovinu plemenitog metala na domaćem tržištu.

Zlatne rezerve Srbije na istorijskom maksimumu

Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi Srbije, na kraju juna iznosile su rekordnih 54.565,2 kilograma, odnosno više od 54,5 tona, a njihova vrednost procenjena je na 6,2 milijarde evra, što predstavlja 20,9 odsto ukupnih bruto deviznih rezervi.

Tokom juna Narodna banka Srbije povećala je količinu zlata za 250,9 kilograma, kupovinom 20 zlatnih poluga od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER.

Kolike su devizne rezerve Srbije?

Bruto devizne rezerve Srbije i dalje obezbeđuju stabilnu pokrivenost novčane mase i uvoza robe i usluga.

Ovaj nivo rezervi omogućava pokrivenost novčane mase M1 od 164,3 odsto, kao i pokrivenost 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad međunarodnog standarda.

Neto devizne rezerve na kraju juna iznosile su 25,056 milijardi evra, što je za 362,8 miliona evra manje nego na kraju maja.

Šta je uticalo na promene?

Najveći priliv u devizne rezerve ostvaren je zahvaljujući:

  • neto kupovini deviza Narodne banke Srbije od 270 miliona evra,
  • izdvajanjima obavezne rezerve banaka u iznosu od 255,1 milion evra,
  • prihodima od upravljanja rezervama, donacijama i drugim osnovama u vrednosti od 88,4 miliona evra.

Istovremeno, država je tokom juna izmirila devizne obaveze u ukupnom iznosu od 411,8 miliona evra.

Na ukupno smanjenje deviznih rezervi najviše su uticali negativni tržišni efekti, pre svega pad cene zlata na svetskom tržištu i jačanje američkog dolara u odnosu na evro.

Šta se dešava sa dinarom?

Prema podacima NBS, vrednost dinara tokom juna bila je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je od početka godine domaća valuta nominalno oslabila svega 0,1 odsto.

Narodna banka Srbije je tokom juna na međubankarskom deviznom tržištu neto kupila 405 miliona evra, dok je od početka godine neto prodala 755 miliona evra radi očuvanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

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Narodna Banka Srbije zlatne rezerve Srbije

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