Taktika ili znak propasti? BMW se neće pojaviti na čuvenom sajmu automobila

BMW ove godine neće učestvovati na Salonu automobila u Parizu, jednom od najvažnijih evropskih auto-sajmova, koji će biti održan u oktobru. Kako prenosi Blumberg, nemački proizvođač je ovu odluku doneo zbog promene poslovnih prioriteta.

Na manifestaciji će učestvovati više od 60 automobilskih brendova, uključujući Audi i Mercedes-Benz, ali će BMW biti među najvećim odsutnim imenima, prenosi B92.

Iz kompanije poručuju da ne odustaju od auto-sajmova u potpunosti, već da će ubuduće birati događaje na kojima imaju važne premijere.

Kao primer navode sajam Auto China, gde su ove godine predstavili više novih modela, uključujući iX3 Long Wheelbase, redizajniranu Seriju 7 i nekoliko MINI koncepta.

Odluka dolazi u trenutku kada se BMW suočava sa izazovima na kineskom tržištu. Kompanija je nedavno korigovala finansijske prognoze za 2026. godinu, navodeći da ubrzani pad prodaje u Kini i jaka konkurencija u regionu ne mogu biti nadoknađeni rastom prodaje u Evropi i SAD.

BMW je takođe upozorio da su geopolitičke tenzije, uključujući sukob u Iranu, dodatno uticale na poslovanje, zbog čega je kompanija ubrzala mere za smanjenje troškova.

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