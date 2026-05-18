NBS je, radi ispunjenja preuzetih obaveza u postupku pristupanja Srbije Evropskoj uniji iz pregovaračkog poglavlja 9 - Finansijske usluge, pripremila nacrt kojim se domaći regulatorni okvir usklađuje s Direktivom 2002/87/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicionih društava u finansijskom konglomeratu, prenosi Tanjug.



Ovim nacrtom se uređuje utvrđivanje finansijskog konglomerata, dodatni nadzor nad regulisanim subjektima koji su dobili dozvolu za rad u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, investicionih društava, društava za osiguranje, društava za reosiguranje.



Takođe i društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima s javnom ponudom, društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, a koji čine finansijski konglomerat i druga pitanja od značaja za finansijske konglomerate.



Narodna banka Srbije poziva stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da komentare i primedbe na ovaj nacrt dostave do 25. maja na imejl-adrese: kabinetguvernera@nbs.rs i kontrola.banaka@nbs.rs", navedeno je u saopštenju NBS.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.