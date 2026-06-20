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Najskuplji stan u Srbiji prodat za 2,6 miliona evra, kuća za 2,1 miliom, a garaža za 77.000

Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji dostigla je približno 2 milijarde evra, saopštio je Republički geodetski zavod.

Autor:  Stanko Stamenković
20.06.2026.13:16
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Najskuplji stan u Srbiji prodat za 2,6 miliona evra, kuća za 2,1 miliom, a garaža za 77.000
Foto: Shutterstock
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To predstavlja najvišu zabeleženu vrednost za prvi kvartal od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti. Od tog iznosa, 337,9 miliona evra odnosi se na delimično regulisano tržište. U prva tri meseca 2026. godine zaključeno je ukupno 30.795 kupoprodajnih ugovora.

Tržište nepokretnosti u Republici Srbiji nastavlja snažan rast i u 2026. godini. Podaci za prvi kvartal pokazuju rast ukupne vrednosti tržišta od 13,9% i povećanje broja transakcija od 6,2% u odnosu na isti period prethodne godine, piše Kurir.

Struktura prometa po vrstama nepokretnosti

Najveći deo vrednosti tržišta i dalje nose stanovi, za čiju je kupovinu izdvojeno čak 1,2 milijarde evra, što čini 62% ukupne vrednosti svih prometovanih nepokretnosti. Sledi ostalo tržište:

  • Kuće: 152 miliona evra (8% ukupne vrednosti)
  • Građevinsko zemljište: 122 miliona evra (6%)
  • Poslovni prostori: 92 miliona evra (5%)
  • Poljoprivredno zemljište: 49 miliona evra (3%)
  • Načini plaćanja i regionalni trendovi

Kada je reč o načinu plaćanja, 14% svih prometovanih nepokretnosti finansirano je putem kredita, što predstavlja povećanje od 3% u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo ovih sredstava usmeren je na kupovinu stanova: u 33% ugovora o kupoprodaji stanova evidentirano je kreditno plaćanje, što je primetan rast u odnosu na 25% iz istog perioda prošle godine.

Posmatrajući najveće gradove, broj kupoprodajnih ugovora nastavio je da raste u Beogradu i Novom Sadu:

Beograd: Zabeležen je rast od 9,5%, a samo za kupovinu stanova u prestonici izdvojeno je ukupno 643 miliona evra.
Novi Sad: Broj transakcija povećan je za 6,1% u odnosu na prvi kvartal 2025. godine.
Niš i Kragujevac: Sa druge strane, u Nišu je zabeleženo smanjenje broja transakcija od 4,6%, a u Kragujevacu od 6,1%.
Najistaknutije javnobeležničke kancelarije
Najveći broj ugovora: Kancelarija javnog beležnika Ljubice Bajić sa teritorije Osnovnog suda u Novom Sadu – ukupno 430 ugovora.

Najveći obim sredstava: Kancelarija javnog beležnika Dragine Divac sa teritorije Drugog osnovnog suda u Beogradu – 53,9 miliona evra u prvom kvartalu 2026. godine.

Delimično regulisano tržište (najviše sredstava): Kancelarija javnog beležnika Srbislava Cvejića sa teritorije Prvog osnovnog suda u Beogradu, gde je realizovan promet od oko 26,4 miliona evra.

Delimično regulisano tržište (najviše ugovora): Kancelarija javnog beležnika Maline Gojaković sa teritorije Osnovnog suda u Užicu – ukupno 119 ugovora.

Najskuplje nekretnine: Savski venac i Stari grad obaraju rekorde I ovog puta najskuplje nepokretnosti zabeležene su u Beogradu:

Najskuplji stan: Najveći iznos izdvojen je za stan na teritoriji gradske opštine Savski venac - 2,6 miliona evra. Istovremeno, ova nepokretnost ostvarila je i najvišu cenu kvadratnog metra stana u Srbiji, koja je iznosila neverovatnih 12.000 evra po kvadratnom metru.

Najskuplja kuća: Prodata je takođe na teritoriji gradske opštine Savski venac za 2,1 milion evra.

Najskuplja garaža: Najskuplje garažno mesto u prvom kvartalu 2026. godine plaćeno je 77.000 evra na teritoriji gradske opštine Stari grad.

Izveštaj Republičkog geodetskog zavoda izrađuje se na osnovu podataka Registra cena nepokretnosti i pruža sveobuhvatan uvid u kretanja na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji. Kao jedinstven i pouzdan izvor podataka, izveštaj omogućava objektivno praćenje tržišnih trendova i predstavlja značajan alat za investitore, kupce, prodavce i sve ostale učesnike na tržištu nepokretnosti.

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