Iako se na prvi pogled najviše primećuje drugačiji izgled korica, najveće promene nalaze se u unutrašnjosti dokumenta, gde su uvedeni novi grafički i zaštitni elementi.

Novi pasoš neće morati da menjaju svi građani. Oni koji već poseduju važeću putnu ispravu mogu da je koriste do isteka roka važenja, dok će novi obrazac dobijati građani koji podnose zahtev za izdavanje novog pasoša ili menjaju postojeći zbog isteka ili drugih razloga predviđenih propisima.

Nova boja korica i drugačiji izgled

Jedna od najuočljivijih promena jeste izgled korica. Novi pasoš ima tamniju burgundi nijansu, dok su promenjeni i pojedini grafički detalji na prednjoj strani dokumenta.

Izmenjen je raspored elemenata i tipografija, a dizajn je modernizovan kako bi odgovarao novim zahtevima za izradu putnih isprava.

Stranice sa motivima Srbije

Novi pasoš donosi i drugačiji vizuelni identitet unutrašnjih stranica. Stranice namenjene vizama i graničnim pečatima ukrašene su motivima koji predstavljaju kulturno, istorijsko i prirodno nasleđe Srbije.

Za razliku od ranijeg modela, novi dokument ima bogatiju grafiku i više detalja koji predstavljaju različite simbole zemlje.

Promenjena je i paleta boja, pa se u dizajnu koriste različite nijanse koje daju savremeniji izgled dokumentu.

Veći nivo zaštite od falsifikovanja

Pored estetskih promena, novi pasoš donosi i unapređene bezbednosne karakteristike.

Ugrađeni su dodatni zaštitni elementi koji otežavaju falsifikovanje, među kojima su posebne vrste papira, zaštitni elementi vidljivi pod različitim svetlosnim uslovima, mikrotekst, kao i unapređena stranica sa ličnim podacima.

Cilj promena je da novi dokument bude usklađen sa međunarodnim standardima za biometrijske putne isprave i da pruži veću zaštitu građanima prilikom putovanja.

Koliko košta izdavanje pasoša?

Cena izdavanja pasoša zavisi od vrste zahteva i postupka koji građanin koristi. Od marta ove godine povećane su i takse za izdavanje pasoša.

Redovno izdavanje biometrijskog pasoša košta 4.500 dinara, što obuhvata naknadu za obrazac i troškove tehničke izrade.

Stari pasoši i dalje važe

Najvažnija informacija za građane jeste da nema obavezne zamene postojećih pasoša.

Svi važeći biometrijski pasoši ostaju validni do datuma isteka koji je naveden u dokumentu. Novi izgled odnosi se samo na pasoše koji će biti izdati nakon početka primene novog obrasca.

Posle više godina korišćenja prethodnog modela, Srbija dobija novu generaciju putne isprave koja donosi moderniji izgled, bogatiji dizajn i unapređene mehanizme zaštite.

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