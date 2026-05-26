Kako je navedeno u izveštaju 89. sednice Vlade Srbije, kredit će uzeti Srbijavoz kod Banke Poštanska štedionica, a Srbija preuzima obavezu da garantuje za njegovo vraćanje.

Novi vozovi biće nabavljeni u saradnji sa španskom kompanijom Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), sa kojom je već zaključen ugovor.

Ugovor o kreditu zaključen je 11. maja. Ukupna vrednost kredita iznosi do 5,5 milijardi dinara, uz promenljivu kamatnu stopu koja uključuje jednomesečni BELIBOR i kamatnu maržu od 1,9 odsto godišnje.

Rok otplate predviđen je na 10 godina, uz godinu dana grejs perioda, dok će se kredit vraćati u 108 jednakih mesečnih rata.

Kako je navedeno u dokumentu, tehnička ograničenja postojećih vozova onemogućavaju njihovu adekvatnu upotrebu u uslovima povećanog intenziteta saobraćaja, kao i u okviru planiranih velikih međunarodnih događaja, uključujući Ekspo 2027, za koji se očekuje značajno povećanje broja putnika, kako domaćih tako i inostranih, piše Tanjug.

Dodaje se i da je za potrebe izložbe Ekspo neophodno obezbediti moderan, pouzdan, bezbedan i tehnički usklađen železnički sistem, sposoban da obezbedi visok nivo usluge, redovnost saobraćaja i interoperabilnost sa postojećom infrastrukturom.

