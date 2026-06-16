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Menjaju se pravila za plaćanje karticama u Srbiji - šta će to značiti za građane i trgovce

Narodna banka Srbije pripremila je izmene zakona kojima se prvi put ograničavaju naknade i za kartice izdate u inostranstvu kada se koriste u Srbiji.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.12:09
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Menjaju se pravila za plaćanje karticama u Srbiji - šta će to značiti za građane i trgovce
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Plaćanje karticama u Srbiji uskoro bi moglo da postane jeftinije za trgovce, a posredno i povoljnije za kupce. Narodna banka Srbije pripremila je izmene zakona kojima se prvi put ograničavaju naknade i za kartice izdate u inostranstvu kada se koriste u Srbiji, piše Kamatica.

Iako se na prvi pogled radi o tehničkoj promeni, stručnjaci ističu da ona može imati šire posledice na tržište, jer upravo ove naknade trgovci često uračunavaju u cenu robe i usluga.

Šta se tačno menja?

Do sada su zakonska ograničenja važila samo za kartice koje su izdale banke u Srbiji. Novim izmenama ista pravila primenjivaće se i na strane kartice kada se njima plaća na prodajnim mestima u Srbiji ili na domaćim internet prodavnicama.

Prema predlogu zakona, međubankarska naknada za plaćanje debitnim karticama neće moći da bude viša od 0,2 odsto vrednosti transakcije, dok će za kreditne kartice maksimalna naknada iznositi 0,3 odsto.

Ova ograničenja sada će važiti i za kartice koje su izdale banke van Srbije.

Nova pravila i za kupovinu preko interneta

Izmene obuhvataju i onlajn kupovinu na domaćim internet prodajnim mestima.

Kada strani državljani ili građani Srbije koriste kartice izdate u inostranstvu za kupovinu na domaćim sajtovima, maksimalna naknada biće ograničena na 1,15 odsto za debitne i 1,5 odsto za kreditne kartice.

To bi moglo da smanji troškove poslovanja domaćih internet trgovaca, posebno u sektoru turizma, rezervacija smeštaja i elektronske trgovine.

Zašto je ovo važno za građane?

Iako ove naknade formalno plaćaju banke međusobno, njihov trošak se godinama preliva na trgovce, a zatim i na krajnje kupce.

Drugim rečima, deo troškova koje trgovci imaju zbog prihvatanja kartica često završi ugrađen u cenu proizvoda na rafovima.

Zbog toga u Narodnoj banci Srbije ističu da je cilj izmena veća transparentnost i smanjenje troškova prihvatanja kartica, po uzoru na praksu koja već postoji u Evropskoj uniji.

Stranci u Srbiji troše milijarde karticama

Podaci pokazuju koliko je ova promena značajna.

Tokom 2025. godine stranim karticama na bankomatima u Srbiji podignuto je više od 80 milijardi dinara kroz 3,3 miliona transakcija.

Istovremeno, na POS terminalima širom zemlje plaćeno je robe i usluga u vrednosti većoj od 211 milijardi dinara kroz čak 59 miliona transakcija.

To pokazuje da se ne radi o malom delu tržišta, već o ogromnom prometu koji uključuje turiste, poslovne ljude i građane koji koriste račune otvorene u inostranstvu.

Hoće li cene zaista pasti?

To je pitanje koje najviše zanima građane.

Iako smanjenje naknada automatski ne znači da će trgovci odmah sniziti cene, njihovi troškovi poslovanja biće manji. Na konkurentnom tržištu to može da otvori prostor za povoljnije cene, akcije i dodatne pogodnosti za kupce.

Koliki će efekat građani zaista osetiti u novčaniku zavisiće od toga koliko će trgovci preneti ostvarene uštede na krajnje kupce.

Jedno je sigurno - Srbija se ovim izmenama približava pravilima koja već godinama važe u Evropskoj uniji, a kartično plaćanje postaje transparentnije i jeftinije za sve učesnike sistema.

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Novac Narodna Banka Srbije Ulaganje plaćanje karticama

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