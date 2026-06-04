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Besplatno svakodnevno bankarstvo za milion i po građana Srbije

Beograd, 2. jun – Milion i po ljudi dobilo je pristup bankarstvu koje je besplatno. Zahvaljujući Yettel i Yettel Bank ponudi, građanima Srbije će godišnje ostati više od 250 miliona evra u džepu.

Autor:  Nina Stojanović
04.06.2026.13:58
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Besplatno svakodnevno bankarstvo za milion i po građana Srbije
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 Za sve Yettel postpejd korisnike, Yettel Bank tekući račun postaje dostupan bez troškova održavanja računa i bez svakodnevnih naknada koje su oduvek plaćali.

„Godinama menjamo način na koji ljudi koriste digitalne usluge. Sada pravimo još jedan veliki korak napred - omogućavamo besplatno bankarstvo za milion i po ljudi u Srbiji. Čvrsto verujemo u sinergiju i ekosistem koji gradimo između Yettela i Yettel Banke“, rekao je Majk Mišel, generalni direktor kompanije Yettel.


Iza svakodnevnih bankarskih naknada krije se mnogo veći trošak nego što većina građana na prvi pogled primećuje. Procene pokazuju da bi samo ukidanjem troškova mesečnog održavanja računa godišnje moglo da se uštedi više od 90 miliona evra.

„Kada razmišljate kao pojedinac bankarske naknade možda ne deluju mnogo, ali kada ih saberete na nivou cele zemlje, govorimo o stotinama miliona evra koje građani daju bankama. Mi mislimo da to nije fer, da taj novac treba da ostane ljudima - da se potroši na dečije ekskurzije, odlazak kod frizera ili vikend putovanje. Zato smo odlučili da za milion i po ljudi u Srbiji svakodnevno bankarstvo učinimo besplatnim i direktno utičemo na poboljšanje njihovog života“, rekao je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

Građani Srbije će godišnje sačuvati više od 250 miliona evra

Kada se uračunaju i druge bankarske naknade poput podizanja gotovine na drugim bankomatima, dodatnih troškova plaćanja ili korišćenja kartice u inostranstvu ukupan iznos novca koji ostaje građanima procenjuje se na više od 250 miliona evra godišnje. Ovo je iznos koji bi, umesto da nestane u bankarskim naknadama, mogao da ostane u kućnom budžetu i da se vrati nazad u domaću ekonomiju.

Pravo na besplatno bankarstvo imaju svi Yettel postpejd korisnici, potrebno je samo da posete Yettel poslovnicu. Besplatno bankarstvo odnosi se na korišćenje Bank MAX tekućeg računa bez troškova za održavanje, plaćanja u zemlji, podizanje gotovine na bilo kom bankomatu u Srbiji, prenose novca, plaćanje računa i drugo. Dodatno, procena sačuvanog godišnjeg iznosa izvedena je na osnovu visine prosečne mesečne naknade za održavanje tekućeg računa, pomnožene sa 12 meseci i brojem korisnika koji u maju 2026. godine ispunjavaju kriterijume za korišćenje Yettel Bank tekućeg računa bez naknade.

Više informacija dostupno je u Yettel i Yettel Bank aplikaciji, kao i na sajtu.

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