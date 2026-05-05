Mejlovi deluju potpuno legitimno, jer stižu sa adresa koje izgledaju verodostojno, što dodatno otežava prepoznavanje prevare.



Kako funkcioniše napad?



Korisnici dobijaju poruke sa hitnim upozorenjima i linkovima koji vode ka lažnim stranicama koje imitiraju Facebook login. Kada unesu svoje podatke, napadači ih odmah preuzimaju i koriste za krađu naloga.



U nekim slučajevima prikupljaju se i dodatne informacije poput brojeva telefona, datuma rođenja i ličnih dokumenata, što ovu kampanju čini posebno opasnom.



Već desetine hiljada žrtava je palo na ovu prevaru



Prema procenama stručnjaka, u okviru kampanje već je kompromitovano oko 30.000 Facebook naloga. Ukradeni podaci se kasnije prodaju na ilegalnim tržištima ili koriste za dalje prevare.



Napadači koriste i Telegram kanale za automatsko prosleđivanje podataka, što dodatno ubrzava proces zloupotrebe.



Lažne ponude za posao su dodatni mamac



Osim lažnih upozorenja, prevaranti koriste i ponude za posao poznatih kompanija poput Meta, WhatsApp, Apple, Adobe i drugih. Na taj način pokušavaju da izgrade poverenje i navedu žrtve da kliknu na zlonamerne linkove, piše 24 sedam.



Analize pokazuju da sajber kriminalci sve češće koriste legitimne servise poput Google AppSheet-a kako bi zaobišli bezbednosne filtere i učinili poruke uverljivijim. Stručnjaci savetuju korisnicima da ne otvaraju sumnjive mejlove, da ne unose podatke preko linkova i da obavezno provere zvanične izvore pre bilo kakve reakcije.



