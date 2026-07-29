EXPO MYTH CHECK je platforma na kojoj se najčešći mitovi i tvrdnje o Ekspo 2027 proveravaju kroz činjenice, zvanične dokumente, relevantne podatke i druge proverljive izvore. Cilj portala je da doprinese kvalitetnijem javnom dijalogu i omogući svima da informacije o projektu sagledaju na osnovu činjenica, a ne pretpostavki.



Portal će biti redovno dopunjavan novim temama i odgovorima na pitanja koja budu pratila pripreme za specijalizovanu izložbu, kako bi građani, mediji i sva zainteresovana javnost u svakom trenutku imali pristup aktuelnim i proverljivim informacijama o Ekspo 2027.



Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.



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