Brend ambasadori Ekspa 2027 Beograd biraju se među pojedincima čiji su rad, dostignuća i međunarodni ugled prepoznati širom sveta, ali i među onima koji svojim primerom promovišu vrednosti koje prevazilaze granice profesije kojom se bave. Oni predstavljaju ideju da igra nije samo takmičenje ili zabava, već pokretač razvoja, saradnje, kreativnosti i međusobnog razumevanja.



Upravo zato Lin Dan predstavlja prirodan izbor za ovu ulogu. Njegova karijera nije obeležena samo osvojenim medaljama, već i posvećenošću, poštovanjem protivnika, istrajnošću i sposobnošću da kroz sport povezuje ljude različitih kultura i generacija.



Vrednosti koje je promovisao tokom svoje karijere u potpunosti su u skladu sa temom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 – „Igra(j) za čovečanstvo“, koja igru posmatra kao univerzalni jezik povezivanja, učenja i stvaranja boljeg društva.



Ekspo 2027 Beograd okupiće zemlje, međunarodne organizacije, kompanije, naučnike, umetnike, sportiste i milione posetilaca iz celog sveta kako bi kroz igru istraživali nove ideje, razmenjivali iskustva i gradili partnerstva za budućnost. Kroz svoje brend ambasadore, Ekspo 2027 Beograd ovu poruku prenosi globalnoj publici, pokazujući da najveći doprinos društvu često dolazi upravo od ljudi koji svojim radom inspirišu druge.



Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i predstavljaće najveći međunarodni događaj ikada organizovan u Srbiji. Do sada je svoje prisustvo na Ekspu 2027 potvrdio 141 međunarodni učesnik, a očekuje se više od četiri miliona posetilaca.



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