Kontrola će obuhvatiti proveru postojanja i stanja prijavljenih zasada kod korisnika podsticaja, kako bi se utvrdilo da li su površine za koje su ostvarena prava na podsticaje zaista pod zasadima maline, kao i radi dobijanja preciznijeg uvida u zdravstveno stanje zasada, njihovu održivost i proizvodni potencijal.

Kako je najavio Glamočić, posebna pažnja biće posvećena većim prijavljenim površinama, zasadima sa vidljivim neslaganjem u odnosu na prijavljeno stanje i parcelama kod kojih postoje naznake da nisu u aktivnoj proizvodnji.

Iz ministarstva ističu da cilj ove aktivnosti nije kažnjavanje proizvođača, već obezbeđivanje da sredstva državne podrške budu usmerena ka onima koji zaista proizvode, kao i prikupljanje podataka za kreiranje kvalitetnijih mera u sektoru voćarstva.

"Država želi jasnu i realnu sliku stanja na terenu, jer su pouzdani podaci osnov za odgovornu agrarnu politiku", dodao je ministar.

On navodi da je cilj zaštita poljoprivrednika koji rade i proizvode, uz obezbeđenje pravičnije raspodelu podsticaja, kao i da na osnovu stvarnog stanja na terenu budu planirane buduće mere podrške.

"Srbija je zemlja maline i zato je važno da imamo tačne podatke o stanju zasada i realnim proizvodnim kapacitetima", poručio je Glamočić.

Dodao da je Srbija zemlja maline i da je zato važno da se raspolaže tačnim podacima o stanju zasada i realnim proizvodnim kapacitetima. Monitoring će biti realizovan u narednom periodu u saradnji sa nadležnim službama na terenu, a rezultati će biti korišćeni za dalje unapređenje agrarne politike.

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