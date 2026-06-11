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Glamočić: Za dva dana isplaćeno 42 miliona evra poljoprivrednicima, slede nove uplate

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je za samo dva dana isplaćeno više od 42 miliona evra podsticaja u stočarstvu

Autor:  Nina Stojanović
11.06.2026.10:28
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Glamočić: Za dva dana isplaćeno 42 miliona evra poljoprivrednicima, slede nove uplate
Foto: Budimir Jevtic/Shutterstock
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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je za samo dva dana isplaćeno više od 42 miliona evra podsticaja u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla i poručio da će svi poljoprivredni proizvođači koji imaju pravo na subvencije uskoro dobiti svoj novac.

Gostujući na TV Pink, Glamočić je rekao:

"Javni poziv je završen 18. maja, prve isplate su počele 9. juna i do sada je isplaćeno više od pet milijardi dinara, odnosno 42 miliona evra, a u narednim danima će svi ostali dobiti novac."

Rekordna godina za voćarstvo

Govoreći o stanju u poljoprivredi, ministar je istakao da Srbija ove godine beleži izuzetno dobre rezultate u voćarskoj proizvodnji.

"I u odnosu na petogodišnji prosek rod je veći od 10 do 20 odsto. Možemo očekivati da će rod voća biti veći od milion i po tona. Sve voćne vrste su rodile dobro, u toku je berba trešanja, uskoro će berba kajsija", kazao je Glamočić.

Prema njegovim rečima, rod voća je u odnosu na prošlu godinu veći od 50 do 100 odsto, u zavisnosti od voćne vrste.

Novi monitoring zasada malina

Ministar je najavio početak kontrole prijavljenih zasada malina širom Srbije.

"Razni podaci dolaze sa terena. Mnogi tvrde da nema toliko hektara, da ima drastično manje. Kad je u pitanju rod, znamo koliko je izašlo iz zemlje, koliko smo izvezli, to nije sporno. A danas počinje velika akcija u svim malinarskim regionima, pogotovo na parcelama gde su prijavljene velike površine pod malinom, da vidimo da li tamo malina uopšte rađa, da se ne bi ostvarivalo pravo na podsticaje, a da nema maline", pojasnio je Glamočić.

On je dodao da Srbija nema dovoljno maline za potrebe prerađivačke industrije, zbog čega je dozvoljen uvoz, kao i da će oznaka „100 odsto iz Srbije“ omogućiti kupcima da lakše prepoznaju domaći proizvod.

Podrška za puteve i vodosnabdevanje u selima

Govoreći o novom javnom pozivu za razvoj ruralne infrastrukture, Glamočić je rekao:

"Moći će da apliciraju gradovi i opštine koje imaju sela. Investicija može da bude i veća, a ministarstvo će učestvovati sa jednim delom. Prošle godine smo dali za 18 opština, šest je uzelo za vodosnabdevanje, a 12 za puteve."

Za ove namene ove godine opredeljeno je 400 miliona dinara, dok maksimalan iznos po pojedinačnoj investiciji može da dostigne 35 miliona dinara.

Apel zbog afričke svinjske kuge

Ministar je upozorio da je afrička svinjska kuga i dalje prisutna u Srbiji i apelovao na proizvođače da odmah prijave svaku sumnju na bolest.

"Apelujem na sve naše proizvođače da se, čim posumnjaju i primete neke simptome, da životinja ima temperaturu, crvenilo na koži, krvarenja, bilo šta, jave veterinaru da što pre reagujemo i smanjimo verovatnoću da se bolest dalje širi. Ali ona je prisutna tamo gde imamo najviše svinja, u Sremskom i Mačvanskom okrugu", rekao je Glamočić.

Prema njegovim rečima, ove godine eutanazirano je oko 1.700 svinja, dok je tokom 2023. godine taj broj premašio 22.000 grla. Ministar je naglasio da država isplaćuje naknadu štete po tržišnoj vrednosti za eutanazirane životinje.

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Srbija Podsticaji u poljoprivredi Dragan Glamočić

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