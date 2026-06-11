Novi sporazum o NIS-u - šta se menja za Srbiju i Rafineriju u Pančevu

Srbija je uspešno okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), što bi, prema tvrdnjama nadležnih, trebalo da ojača poziciju države u upravljanju jednom od najvažnijih energetskih kompanija u zemlji.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je postignut kompromis koji, ukoliko bude u potpunosti realizovan, donosi Srbiji veći uticaj u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi NIS-a, kao i dodatne mehanizme zaštite nacionalnih energetskih interesa, prenosi Kurir.

Srbija dobija veće učešće i jači uticaj u NIS-u

Prema postignutom dogovoru, Srbija bi, u slučaju da transakcija bude odobrena od strane američke administracije, mogla da stekne dodatnih 5% vlasničkog udela u NIS-u.

To bi državi omogućilo veći uticaj u donošenju ključnih odluka, ali i mogućnost da blokira odluke koje nisu u interesu Srbije.

Ministarka je istakla da je cilj pregovora bio upravo jačanje pozicije Srbije u okviru kompanije, što je, kako navodi, i postignuto.

Veća ovlašćenja srpskih predstavnika u upravi

Dogovorom je predviđeno i da članovi Odbora direktora koji predstavljaju Srbiju dobiju veća ovlašćenja u procesu odlučivanja.

To uključuje mogućnost podrške odlukama koje su u skladu sa interesima države, ali i blokiranje potencijalno štetnih poslovnih poteza.

Na ovaj način, kako se navodi, Srbija po prvi put nakon privatizacije NIS-a ima značajno snažniju poziciju u upravljačkoj strukturi kompanije.

Rafinerija u Pančevu ostaje ključ stabilnosti

Poseban akcenat u dogovoru stavljen je na Rafineriju nafte u Pančevu, koja predstavlja jedan od najvažnijih energetskih stubova Srbije.

Prema postignutom dogovoru, rafinerija bi trebalo da nastavi da radi najmanje u obimu koji je imala u poslednje četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

To je, kako je istaknuto, ključno za stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i kontrolu cena goriva.

Energetska stabilnost u fokusu

Ministarka je naglasila da je očuvanje stabilnosti snabdevanja bilo posebno važno u uslovima globalnih kriza i poremećaja na tržištu nafte, uključujući i poslednje geopolitičke tenzije.

Prema njenim rečima, zahvaljujući radu Rafinerije u Pančevu, Srbija je uspela da izbegne nestašice i nagle cenovne skokove na domaćem tržištu.

Sve zavisi od daljih dogovora

Konačna realizacija sporazuma zavisi od dogovora između ruskog i mađarskog partnera o mogućoj prodaji udela u NIS-u, kao i od odobrenja američke administracije.

U tom slučaju, Srbija bi dobila dodatne mehanizme kontrole i veći uticaj u jednoj od svojih najvažnijih strateških kompanija.

Poruka vlasti: stabilno snabdevanje ostaje prioritet

Vlada Srbije poručuje da građani nisu osetili veće poremećaje u snabdevanju gorivom, uprkos globalnim krizama i sankcijama koje utiču na energetski sektor.

Kako se navodi, cilj države ostaje dugoročna stabilnost tržišta i obezbeđivanje sigurnog snabdevanja energentima po prihvatljivim cenama.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

