EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 101,32 101,62din 101,93
CAD CAD 72,69 72,91din 73,13
AUD AUD 71,01 71,23din 71,44
GBP GBP 135,60 136,01din 136,41
CHF CHF 126,88 127,26din 127,64
KURSNA LISTA

Srbija

Novi sporazum o NIS-u - šta se menja za Srbiju i Rafineriju u Pančevu

Srbija i kompanija MOL zatvorili su sva otvorena pitanja i postigli su kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (Shareholder Agreement) u vezi sa mađarskim otkupom većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji se nalazi pod američkim sankcijama.

 
Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.11:13
0
Novi sporazum o NIS-u - šta se menja za Srbiju i Rafineriju u Pančevu
Foto: Baloncici / Shutterstock.com
Da li je ovo najisplativija nekretnina u Srbiji - otkriven cenovnik gradnje i kupovine splavova
Foto: Shutterstock
 Da li je ovo najisplativija nekretnina u Srbiji - otkriven cenovnik gradnje i kupovine splavova
Prethodna vest
Novo istraživanje otkriva - zaposleni sve zabrinutiji zbog uticaja veštačke inteligencije na poslove
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
 Novo istraživanje otkriva - zaposleni sve zabrinutiji zbog uticaja veštačke inteligencije na poslove
Sledeća vest

Srbija je uspešno okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), što bi, prema tvrdnjama nadležnih, trebalo da ojača poziciju države u upravljanju jednom od najvažnijih energetskih kompanija u zemlji.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je postignut kompromis koji, ukoliko bude u potpunosti realizovan, donosi Srbiji veći uticaj u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi NIS-a, kao i dodatne mehanizme zaštite nacionalnih energetskih interesa, prenosi Kurir.

Srbija dobija veće učešće i jači uticaj u NIS-u

Prema postignutom dogovoru, Srbija bi, u slučaju da transakcija bude odobrena od strane američke administracije, mogla da stekne dodatnih 5% vlasničkog udela u NIS-u.

To bi državi omogućilo veći uticaj u donošenju ključnih odluka, ali i mogućnost da blokira odluke koje nisu u interesu Srbije.

Ministarka je istakla da je cilj pregovora bio upravo jačanje pozicije Srbije u okviru kompanije, što je, kako navodi, i postignuto.

Veća ovlašćenja srpskih predstavnika u upravi

Dogovorom je predviđeno i da članovi Odbora direktora koji predstavljaju Srbiju dobiju veća ovlašćenja u procesu odlučivanja.

To uključuje mogućnost podrške odlukama koje su u skladu sa interesima države, ali i blokiranje potencijalno štetnih poslovnih poteza.

Na ovaj način, kako se navodi, Srbija po prvi put nakon privatizacije NIS-a ima značajno snažniju poziciju u upravljačkoj strukturi kompanije.

Rafinerija u Pančevu ostaje ključ stabilnosti

Poseban akcenat u dogovoru stavljen je na Rafineriju nafte u Pančevu, koja predstavlja jedan od najvažnijih energetskih stubova Srbije.

Prema postignutom dogovoru, rafinerija bi trebalo da nastavi da radi najmanje u obimu koji je imala u poslednje četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

To je, kako je istaknuto, ključno za stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i kontrolu cena goriva.

Energetska stabilnost u fokusu

Ministarka je naglasila da je očuvanje stabilnosti snabdevanja bilo posebno važno u uslovima globalnih kriza i poremećaja na tržištu nafte, uključujući i poslednje geopolitičke tenzije.

Prema njenim rečima, zahvaljujući radu Rafinerije u Pančevu, Srbija je uspela da izbegne nestašice i nagle cenovne skokove na domaćem tržištu.

Sve zavisi od daljih dogovora

Konačna realizacija sporazuma zavisi od dogovora između ruskog i mađarskog partnera o mogućoj prodaji udela u NIS-u, kao i od odobrenja američke administracije.

U tom slučaju, Srbija bi dobila dodatne mehanizme kontrole i veći uticaj u jednoj od svojih najvažnijih strateških kompanija.

Poruka vlasti: stabilno snabdevanje ostaje prioritet

Vlada Srbije poručuje da građani nisu osetili veće poremećaje u snabdevanju gorivom, uprkos globalnim krizama i sankcijama koje utiču na energetski sektor.

Kako se navodi, cilj države ostaje dugoročna stabilnost tržišta i obezbeđivanje sigurnog snabdevanja energentima po prihvatljivim cenama.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Nis Pregovori MOL Sporazum

Povezane vesti

Posle dogovora sa Srbijom oglasio se MOL
Foto:csikiphoto / Shutterstock.com

Posle dogovora sa Srbijom oglasio se MOL

10:09 | 0
Postignut dogovor Srbije i MOL-a oko NIS-a  

Postignut dogovor Srbije i MOL-a oko NIS-a  

08:34 | 0
"Sada mora da plati" - Tramp uputio do sada jednu od najžešćih poruka Iranu
Foto: DT phots1/Shutterstock

"Sada mora da plati" - Tramp uputio do sada jednu od najžešćih poruka Iranu

13:18 | 0
NIS traži novu licencu kako bi nastavio redovno poslovanje
Foto: Frantic00/Shutterstock

NIS traži novu licencu kako bi nastavio redovno poslovanje

12:26 | 0
Pojačava se pritisak - ekonomista o sudbini NIS-a, pregovori ulaze u završnicu
Foto: DusanNN/Shutterstock

Pojačava se pritisak - ekonomista o sudbini NIS-a, pregovori ulaze u završnicu

15:33 | 0
Komentari (0)

Srbija

Milijarde dinara za pčelare i stočare - povećan agrarni budžet
Foto: Shutterstock

Milijarde dinara za pčelare i stočare - povećan agrarni budžet

14:05 Srbija
Građani Srbije uskoro bez rominga u celoj Evropi - direktor Telekoma saopštio detalje
Foto: Andrej Privizer / Shutterstock.com

Građani Srbije uskoro bez rominga u celoj Evropi - direktor Telekoma saopštio detalje

13:43 Srbija
NBS donela važnu odluku - kamatne stope ostaju iste
Shutterstock

NBS donela važnu odluku - kamatne stope ostaju iste

13:31 Srbija
Predviđen novi paket mera za penzionere - posebno usmeren na penzije do 40.000 dinara, olakšice za lekove, ostvarivanje prava 
Foto: Oleg Elkov / Shutterstock.com

Predviđen novi paket mera za penzionere - posebno usmeren na penzije do 40.000 dinara, olakšice za lekove, ostvarivanje prava 

13:14 Srbija
Oglasila se Pošta Srbije u vezi sa tvrdnjama da rasprodaje imovinu
Foto: saiko3p / Shutterstock.com

Oglasila se Pošta Srbije u vezi sa tvrdnjama da rasprodaje imovinu

10:52 Srbija
Srbija dobija svoj "Buking" - otkriveni detalji aplikacije
Foto: Shutterstock

Srbija dobija svoj "Buking" - otkriveni detalji aplikacije

10:28 Srbija
Glamočić: Za dva dana isplaćeno 42 miliona evra poljoprivrednicima, slede nove uplate
Foto: Budimir Jevtic/Shutterstock

Glamočić: Za dva dana isplaćeno 42 miliona evra poljoprivrednicima, slede nove uplate

10:28 Srbija
Veliki grad u Srbiji prvi put u istoriji dobija železničku vezu
Foto: Pixabay

Veliki grad u Srbiji prvi put u istoriji dobija železničku vezu

10:22 Srbija
Posle dogovora sa Srbijom oglasio se MOL
Foto:csikiphoto / Shutterstock.com

Posle dogovora sa Srbijom oglasio se MOL

10:09 Srbija
MUP poslao upozorenje - građanima Srbije masovno stižu lažne SMS poruke
shutterstock

MUP poslao upozorenje - građanima Srbije masovno stižu lažne SMS poruke

09:20 Srbija

Najnovije

Najčitanije

27min

Milijarde dinara za pčelare i stočare - povećan agrarni budžet

28min

Top 5 najvećih industrijskih giganata Jugoslavije - zapošljavali su desetine hiljada ljudi, a danas su deo istorije

38min

Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život

40min

Snižena cena goriva do kraja juna - Nemačke sprema nastavak olakšica

49min

Građani Srbije uskoro bez rominga u celoj Evropi - direktor Telekoma saopštio detalje

24H

Noćenje od 1.500 dinara, kafa 100, doručak 300 RSD - mesto u Srbiji je raj za oči i novčanik

20H

Vraća se legenda nakon 50 godina - koliko će koštati kultni klasik

1D

"Ne mogu više da letujem gde je sve pretrpano i preskupo" - turisti sve više beže od gužvi

24H

Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo

5H

Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,32 101,62 101,93
CAD CAD 72,69 72,91 73,13
AUD AUD 71,01 71,23 71,44
GBP GBP 135,6 136,01 136,41
CHF CHF 126,88 127,26 127,64

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.558,00 €
ETH ETH 1.436,72 €
LTC LTC 36,88 €
DOT DOT 0,82 €
BCH BCH 173,53 €
LINK LINK 6,76 €
BNB BNB 519,90 €
XMR XMR 306,80 €
Powered by CoinGecko API